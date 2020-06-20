Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения
Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", есть раненые
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", есть раненые
Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня
День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня

Малюська: Карма настигнет каждого рейдера

Малюська: Карма настигнет каждого рейдера
09:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Министр юстиции Денис Малюська обещает навести порядок в государственных реестрах и наказать рейдеров.

На примере Киевметростроя Малюська рассказал о постоянных изменениях в реестре, которые происходят с грубым нарушением, и даже Минюсту трудно справиться с этим.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"В медиа многократно описывалась война за Киевметрострой и периодические попытки изменения там руководителя. Предыдущие попытки регистрации смены директора происходили с грубым нарушением процедуры.

Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения

Как результат - регистрационные действия мы отменяли и возвращали все назад. Но, как оказалось, этот механизм работает только до тех пор, пока нотариус или регистратор не найдет крышу", рассказывает министр.

По словам Малюськи, судебная система почти полностью справилась с задачей выдавать конечные справедливые решения - после фильтра апелляции и кассации финальный результат, по мнению министра, выглядит очень прилично.

"Но мир меняется. На первый план выходит скорость. Корпоративные войны превратились в войну постановлений об обеспечении. Справедливость, которую можно получить за пару лет в судах, уже мало кого удовлетворяет. С этим нужно что-то делать. И делать быстро.

Мы, конечно, наведем порядок в реестрах и карма настигнет каждого рейдера", - обещает Малюська.

ООС: в ответ на обстрелы ВСУ уничтожили двоих и ранили троих оккупантов

Ранее сообщалось о рейдерстве здания в историческом центре столицы, на Софийской площади (переулок Рыльского, 6), которое стало возможным из-за противоправных действий регистратора Анны Чуйко. Владельцу здания, компании "Рантье плюс" понадобился год, чтобы обжаловать действия регистратора и восстановить свои права.

Стоит отметить, что этот же регистратор переписала еще одно помещение в столице в пользу третьих лиц, на основании поддельных документов.

Адвокаты объясняют такое рейдерство отсутствием наказания для регистраторов, в том числе и со стороны Минюста.

"У нас новая судебная практика: ни регистратор - черный или белый, который зарегистрировал неправомерно имущество или перерегистрировал его, ни нотариус, который сделал такие вещи, не является даже ответчиком в суде - на него нельзя подать иск. Получается, что вся судебная система работает на рейдеров, а Министерство, как я понимаю, эту группировку возглавляет", - подчеркнул Денис Цыпин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минюст, Рейдер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
03 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
04 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
05 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Малюська: Карма настигнет каждого рейдера
Малюська: Карма настигнет каждого рейдера
Угроза рецессии: Китай напечатает триллионы юаней
Угроза рецессии: Китай напечатает триллионы юаней
Ангела Меркель не исключает новых санкций против РФ
Ангела Меркель не исключает новых санкций против РФ
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь