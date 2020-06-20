Малюська: Карма настигнет каждого рейдера

Министр юстиции Денис Малюська обещает навести порядок в государственных реестрах и наказать рейдеров.

На примере Киевметростроя Малюська рассказал о постоянных изменениях в реестре, которые происходят с грубым нарушением, и даже Минюсту трудно справиться с этим.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"В медиа многократно описывалась война за Киевметрострой и периодические попытки изменения там руководителя. Предыдущие попытки регистрации смены директора происходили с грубым нарушением процедуры.

Как результат - регистрационные действия мы отменяли и возвращали все назад. Но, как оказалось, этот механизм работает только до тех пор, пока нотариус или регистратор не найдет крышу", рассказывает министр.

По словам Малюськи, судебная система почти полностью справилась с задачей выдавать конечные справедливые решения - после фильтра апелляции и кассации финальный результат, по мнению министра, выглядит очень прилично.

"Но мир меняется. На первый план выходит скорость. Корпоративные войны превратились в войну постановлений об обеспечении. Справедливость, которую можно получить за пару лет в судах, уже мало кого удовлетворяет. С этим нужно что-то делать. И делать быстро.

Мы, конечно, наведем порядок в реестрах и карма настигнет каждого рейдера", - обещает Малюська.

Ранее сообщалось о рейдерстве здания в историческом центре столицы, на Софийской площади (переулок Рыльского, 6), которое стало возможным из-за противоправных действий регистратора Анны Чуйко. Владельцу здания, компании "Рантье плюс" понадобился год, чтобы обжаловать действия регистратора и восстановить свои права.

Стоит отметить, что этот же регистратор переписала еще одно помещение в столице в пользу третьих лиц, на основании поддельных документов.

Адвокаты объясняют такое рейдерство отсутствием наказания для регистраторов, в том числе и со стороны Минюста.

"У нас новая судебная практика: ни регистратор - черный или белый, который зарегистрировал неправомерно имущество или перерегистрировал его, ни нотариус, который сделал такие вещи, не является даже ответчиком в суде - на него нельзя подать иск. Получается, что вся судебная система работает на рейдеров, а Министерство, как я понимаю, эту группировку возглавляет", - подчеркнул Денис Цыпин.