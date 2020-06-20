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Новолуние 21 июня: народные денежные приметы

Новолуние 21 июня: народные денежные приметы
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства. В такое время проще всего оставить в прошлом все, что мешало развитию и счастью, а также осуществить давние задумки.

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Денежные приметы помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие и справиться с любыми материальными проблемами.

Эксперты рекомендуют познакомиться с денежными приметами, которые позволят больше не страдать от нехватки средств к существованию.

В день Новолуния найти монету — к финансовой удаче. Ее сохраняют, чтобы затем показать молодому месяцу и спрятать рядом с порогом дома. Тогда деньги пойдут в карман, а не мимо.

Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.

По примете в день Новолуния монетка, показанная Луне, станет талисманом, притягивающим деньги.

Справиться с финансовыми трудностями поможет крупная купюра. Ее кладут на ночь на подоконник, а затем прячут в укромном месте. Она станет магнитом для финансовых потоков.

Еще одна действенная финансовая примета — в день Новолуния разложить деньги в укромные уголки, а на следующий день приобрести на них необходимые для дома товары. Так получится привлечь материальный достаток в дом.

Поклониться семь раз Новой Луне — к деньгам. Для того чтобы прибыль шла постоянно, в сторону Луны кидают серебряную монетку.

Привлечь деньги получится, если в день Новолуния строить планы, но не начинать ничего нового.

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По примете встреченный рассвет и проговоренное вслух желание разбогатеть привлечет в жизнь материальное благополучие. В летний период рассвет лучше всего встречать на природе или на балконе, чтобы увидеть первые лучи Солнца во всей красе.

Еще одна примета — добавить в кошелек эфирное масло, привлекающее достаток. Одной капли будет достаточно. Ее можно нанести на купюру, чтобы сделать ее денежным талисманом, или же смочить маслом ватный диск.

В Новолуние заговаривают воду, чтобы поливать ей растения, привлекающие достаток. Это может быть денежное или долларовое дерево, которые украсит интерьер и будет символом материального благополучия.

В день Новолуния принято проводить обряды, направленные на очищение. Для этого можно использовать соль, которой натирают тело, а затем помыться прохладной водой, чтобы смыть с себя негативные программы и избавиться от отрицательного воздействия извне. Кроме того, в день Новолуния привлечь деньги можно благодаря изготовлению денежных талисманов для дома, чтобы финансовый поток не иссякал.

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Все по теме:

Приметы, Астрология, Новолуние, Астрологический прогноз, Новая Луна, Денежные приметы, Народные денежные приметы.

Автор:

Телеграф
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