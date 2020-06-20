"Пандемия коснулась всех нас": в НАТО рассказали, как самолеты "Антонова" помогли странам Альянса

Самолеты украинского предприятия "Антонова" в рамках специальной программы НАТО помогали Словакии и Чешской Республике доставить жизненно необходимые медицинские товары из Китая и других мест. Об этом заявила директор Центра информации и документации НАТО Барбара Маронкова в эфире программы "На самом деле: Мир" телеканала "ДОМ".

По словам Маронковой, "пандемия COVID-19 коснулась всех нас, не только НАТО, но и всего мира, и она продолжается". И хотя НАТО - это военно-политическая организация, а не организация здравоохранения, "мы хотим убедиться, что это не станет проблемой безопасности", сказала директор Центра информации и документации НАТО.

По ее словам, у Альянса есть разные платформы и инструменты, которые были положительно использованы для усиления координации между членами и странами-партнерами.

"Например, у нас есть Евроатлантический центр помощи в случае стихийных бедствий, который работает круглосуточно, и любая страна, являющаяся партнером или участником, может попросить помощи. Украина, например, использовала эту систему, и уже некоторые государства-члены, такие как Польша или Литва, помогли Украине в некоторых вопросах", - сказала Маронкова.

Кроме того, добавила она, у Альянса также есть военные логистические возможности. "Самолеты наших стран-членов могут поддерживать друг друга и доставлять необходимо важные медицинские препараты друг для друга. У нас также есть специальная программа, которая называется "Стратегическое раннее развитие", и она позволяет нашим членам использовать коммерческие транспортные самолеты. Например, мы работаем с заводом "Антонов", который помог некоторым нашим членам, таким как Словакия или Чешская Республика, доставить жизненно необходимые медицинские товары из Китая и других мест", - подчеркнула Маронкова.

По ее словам, Альянс делится со своими партнерами военно-медицинским опытом. "Многие люди не знают, что у НАТО есть собственная научно-техническая организация. Это 6000 ученых из стран-членов НАТО, которые работают вместе над различными программами и проектами, которые могли бы помочь создать новую вакцину или помочь не распространить эту болезнь. Мы также ищем инновационные решения, такие как 3D-печать вентиляторов или обновление масок снаряжения для подводного плавания для их использования в медицине. НАТО делает многое", - отметила она.

"Некоторые программы открыты для стран-партнеров, например, - Евроатлантический центр по оказанию помощи при бедствиях. Некоторые программы больше ориентированы на страны-члены НАТО. Но, к примеру, наша программа "Наука ради мира", которая является еще одной программой НАТО, также открыта для стран-партнеров, и Украина стала крупнейшим получателем этой программы", - рассказала Маронкова.