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Дело Стерненко: адвокаты подали апелляционную жалобу

Дело Стерненко: адвокаты подали апелляционную жалобу
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил адвокат Маси-Мустафа Найем.

По его словам, защита Стерненко уже подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о применении к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в Киевский апелляционный суд.

Найем также добавил, что дата заседания суда еще не назначена. Однако, он предполагает, что, возможно, заседание состоится на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из нападающих - Ивана Кузнецова.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

"Для разъяснений": к Стерненко ночью наведались полицейские

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

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Суд, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
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