Июньское солнцестояние 2020: что нужно делать в это время

Июньское солнцестояние происходит каждый год в период с 20-22 июня. Часто его называют летним солнцестоянием. По киевскому времени июньское солнцестояние наступит 21 июня в 13.07.

С этого момента световой день, как и лето, пойдёт на убыль. Это один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от экватора, а высота его над горизонтом максимальна или минимальна. Этим обусловлены самая короткая ночь и самый длинный день в году в одном полушарии - летнее солнцестояние и наоборот - зимнее солнцестояние.

В день летнего солнцестояния существует ряд запретов и традиций.

Ночь, предназначенную для очищения и пробуждения скрытых резервов, нельзя было тратить на сон - наши предки жгли костры и танцевали вокруг шестов. Прыжки через жаркое пламя должны были очистить тело и душу от всякой скверны. Влюбленные, взявшись за руки, прыгали через огонь трижды, чтобы их брак был счастливым, богатым и многодетным.

Считалось, если покупаться до захода солнца, можно избавиться от всех болезней.

Плохой приметой в этот день считалось, если идет дождь и не видно солнца, в такую погоду нельзя было разжечь костры и провести традиционные обряды и ритуалы на благополучие. Если в это утро будет много росы, то это сулило богатый урожай. Много звезд на небе - будет много грибов этим летом.

Летнее солнцестояние в 2020 году совпадает с датой кольцевого солнечного затмения, которое наступит в 9.40 по киевскому времени. Астрологи советуют избавляться в этот день от негативной энергетики.