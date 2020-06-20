Авиакомпания Мотор Сич вносит изменения в расписание рейсов

Авиакомпания Мотор Сич отменила рейсы из Запорожья в Минск и Киев.

В связи со сложной эпидобстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19, авиакомпания Мотор Сич вносит изменения в расписание регулярных рейсов.

Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.

"Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно. Рейсы М9 208 по маршруту Киев-Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Пассажиров, у которых есть авиабилеты на отмененные рейсы, просят обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за оплаченную перевозку или переноса вылета на более позднюю дату.

Напоминаем, в июне в Украине установлены новые антирекорды по заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 июня за сутки коронавирус подтвердили у 921 человека, на утро 20 июня количество новых подтвержденных случаев — 841. Всего подтверждены 35 825 случаев COVID-19.