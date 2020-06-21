Климатолог рассказала об опасности смерчей в Украине

Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.

В течение последних лет смерчи в Украине стали мощнее. Негативные последствия экстремальных погодных явлений нужно минимизировать.

Для этого в стране необходимо создать сеть оперативного предупреждения с привлечением местных синоптиков, рассказала климатолог Светлана Бойченко, передает «Обозреватель».

"В Украине смерчи бывают. Чаще всего они связаны с определенными синоптическими условиями, а также с орографией местности, которая способствует завихрению воздушных масс. Но проблема в том, что заранее предсказать их проявление невозможно", – подчеркнула она.

Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.

"Должна существовать система оперативного предупреждения. На местах синоптики могут отслеживать такие процессы и давать оперативные прогнозы для того, чтобы в крайнем случае люди спрятались и хотя бы частично сохранили свое имущество. Основное – это предупреждение населения", – заявила она.