Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы
Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы
"COVID-19 меняет ДНК": врач объяснила, почему происходит повторное заражение
"COVID-19 меняет ДНК": врач объяснила, почему происходит повторное заражение
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека

"COVID-19 меняет ДНК": врач объяснила, почему происходит повторное заражение

"COVID-19 меняет ДНК": врач объяснила, почему происходит повторное заражение
07:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
По словам врача, организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет.

Коронавирус переформатирует клетку ДНК человека, она перестает распознавать его как угрозу и не формирует иммунитет.

В этом заключается причина повторного заражения COVID-19, рассказала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, передает "Обозреватель".

"Повторное заражение зависит от того, что организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет. Клетка забывает, что была такая вирусная инфекция и начинает заново с ней бороться", – пояснила врач.

В мире за сутки коронавирусом заболели более 150 000 человек

Она констатировала, что вирусы пытаются быть "умнее" людей. "Но в любой эпидемии надо быть оптимистами. Да, вирусы и бактерии иногда приводят к смертности, но не было такого, чтобы мы их не победили и не уничтожили. Поэтому все равно победа будет за нами", – заверила Богомолец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
02 Белок: сколько съесть, чтобы похудеть
03 Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)
04 В Ровно обнаружили древние артефакты (Видео)
05 Нардеп "Слуги народа": Зеленский не преследует Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
В Азербайджане продлевают карантин
В Азербайджане продлевают карантин
Красивые СМС поздравления с Днем медицинского работника
Красивые СМС поздравления с Днем медицинского работника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь