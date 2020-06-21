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Новолуние 21 июня: что нельзя делать в этот период

Новолуние 21 июня: что нельзя делать в этот период
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Сегодня, 21 июня, в 9 часов 41 минуту, наступило новолуние, которое пройдет под знаком Зодиака Рак. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:42, а закат в 21:41.

Рак - довольно непредсказуемый и переменчивый Знак, поэтому перемены в жизнь могут прийти с совершенно неожиданной стороны. Астрологи подсказывают: в это время следует окончательно разобраться в достигнутом, убрать хаос из своей жизни и исправить ошибки прошлого, чтобы в новом лунном месяце ничего не мешало уверенно идти к своим целям.

Новолуние - это всегда стрессовый день: энергетика падает, внутренние силы исчезают. Астрологи называют это время переходом от старого к новому, а любая перестройка практически всегда приносит трудности. 21 июня возрастет апатия, склонность к поспешным выводам и импульсивным решениям. В эти сутки многие будут ощущать спад активности и мотивации, поэтому желательно не перетруждать себя.

Но будут и позитивные моменты. Один из них - глубокая связь с подсознанием и интуицией. Новая Луна обострит все чувства до уровня экстрасенсорного восприятия. Этим обстоятельством стоит воспользоваться, чтобы начать путь к новой, более счастливой жизни.

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Избежать неприятностей 21 июня помогут подсказки астрологов. Есть простые правила, которые помогут нейтрализовать негатив этих лунных суток.

Не давайте и не берите деньги в долг. Есть риск навредить собственному благополучию. Лучше отложить финансовые дела на другой, более гармоничный день.

Не копите негатив. Перерождение Луны - отличный момент для того, чтобы научиться спокойно воспринимать удары судьбы и несправедливость жизни. И первый шаг к очищению от негатива - исправление прошлых ошибок и прощение обид. Стоит простить тех, кто когда-то причинил боль, и разрубить негативные энергетические привязки, чтобы стать свободным и счастливым человеком.

Не торопитесь. Прежде, чем принимать какие-то решения, нужно все хорошо обдумать, оценить ситуацию с разных ракурсов, выслушать чужое мнение. Не исключено, что под воздействием эмоций можно преувеличить масштабы проблемы. Негативные мысли, страхи и сомнения - всего лишь провокации Луны.

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Не откровенничайте с посторонними. В такой сложный день, как Новолуние, очень важно окружить себя надежной защитой близких людей. Неприятности будет происходить значительно чаще, если пребывать в кругу незнакомцев и делиться с ними сокровенным, ведь это время расцвета энергетических вампиров.

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Все по теме:

Дата, Традиции, Запреты, Новолуние 2020.

Автор:

Телеграф
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