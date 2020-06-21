Елена Зеленская представила совместный с ООН фотопроект (Фото)

Фонд народонаселения ООН в Украине совместно с супругой Президента Еленой Зеленской и рядом других учреждений создали фотопроект, посвященный Дню отца.

"Фонд народонаселения ООН в Украине совместно с Еленой Зеленской, Офисом Президента и рядом других учреждений реализовали замечательный фотопроект, посвященный Дню отца. В его рамках известные украинские отцы поделились собственным опытом отцовства", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Офис Президента Украины в Facebook.

Ознайомится с фотопроектом можно по ссылке.

В фотопроекте сфотографировались со своими детьми известные народные депутаты, чиновники, спортсмены, артисты.

В частности, среди чиновников - министр юстиции Украины, папа Елизаветы, Ульяны, Соломии и Нестора, Денис Малюська, министр иностранных дел Украины, папа Егора и Любови, Дмитрий Кулеба, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Украины, папа Дарьи, Виктор Ляшко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, папа Семёна, Кирилл Тимошенко.