Зеленский освободил школьников от обязательной госаттестации в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.

"Закон подписан президентом", - сообщила она.

Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, 18 июня Верховная Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19.

Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.