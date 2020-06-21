Зеленский освободил школьников от обязательной госаттестации в этом году

"Закон подписан президентом", - сообщила она.
Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщалось ранее, 18 июня Верховная Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19.
Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.
Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.