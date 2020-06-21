Генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военных врачей с Днем медработника

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военных врачей и всех медицинских работников с Днем медика.

Знания, умения и опыт, заботливость и отзывчивость военных врачей и всех медицинских работников дают желаемый результат в процессе лечения и выздоровления украинских военнослужащих.

На этом акцентировал внимание командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, поздравляя лучших военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, которые в третье воскресенье июня отмечают профессиональный праздник - День медработника, сообщает командование ОС.

"Сегодня на вашу долю выпали сложные испытания. Вы самоотверженно выполняете профессиональный долг как в условиях стационарных медицинских учреждений, так и в условиях боевых действий на передовой, оказывая медицинскую помощь украинским воинам, рискуя собственной жизнью под вражескими пулями и снарядами", - подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

Как отметил командующий, ныне труд военных медиков усложнен противостоянием коронавирусу.

"Сегодня ваш профессиональный праздник проходит в сложной ситуации, вызванной борьбой с коронавирусом - COVID-19. На вас легли очень большие физические и психологические нагрузки. А это и бессонные ночи, тревожные дни в битве за жизнь и здоровье военнослужащих, забота о больных. Поэтому пусть и в будни, и в праздники у вас не будет сомнений в важности этого благородного дела", - подчеркнул командующий ОС.

Он поблагодарил медработников за службу и пожелал, чтобы выбранная профессия всегда приносила им удовлетворение.

За добросовестную службу и по случаю профессионального праздника военные медики получили ведомственные награды, благодарности, цветы и подарки.