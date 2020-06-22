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У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления в стихах

У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления в стихах
Обновлено 09:19 Сегодня Телеграф
22 июня отмечаются именины Кирилла. Уменьшительно-ласкательные обращения Кир и Кира также являются самостоятельными именами.

С детства Кирилл очень любознателен. Его интересует абсолютно все, вы устанете отвечать на его вопросы. Чтобы компенсировать это, он начинает рано читать, книги проглатывает с поразительной быстротой, иногда не совсем понимая содержание. Кирилл умеет хорошо и правильно вести себя в обществе. Все взрослые его нахваливают и ставят другим детям в пример, отчего мальчик может начать зазнаваться.

Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие – это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.

Судьба Кирилла складывается в зависимости от того, какая стороны характера возьмет верх. Так, Кирилл может зациклиться на своей положительности, зазнаться и стать в итоге эгоистом.

Никто не может предсказать, как поведет себя Кирилл в какой-либо ситуации. Он может казаться несмелым, но на самом деле этот мужчина не поддается чужому влиянию, необычайно объективен и самоуверен.

Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.

Моральные принципы Кирилла позволяют сравнивать его с солдатом, который всегда действует по уставу, не размышляя. Не стоит считать Кирилла ветреным мужчиной. Он надежен и может сильно любить. В супруги Кирилл выбирает властную женщину, которая способна стать главой семьи.

В компании приятелей Кирилл, напротив, стремится властвовать. Он азартно спорит, подбивает друзей на авантюры. В работе Кириллу нужна ясная цель, тогда этот мужчина в состоянии правильно подать себя. В противном случае Кирилл может быть претенциозен и ленив. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками или судьями. Однако для достижения значимых успехов Кириллу требуется преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте, не плыть по течению.

Кирилл стремится быть везде первым. У него есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Он обладает такими полезными качествами, как самостоятельность, способность к терпеливому труду, умение вести беседу, общаться и находить нужных людей. Ему присуща завидная работоспособность. Порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности. Этот мужчина не любит проигрывать даже в шуточном споре, любит красоваться своими знаниями и способностями. Если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.

Все в своей жизни Кирилл выбирает с оглядкой на окружающих – как они на это посмотрят, как скажут, как оценят. И жену, и машину, и место отдыха. Его жене стоит учесть эти особенности поведения Кирилла, чтобы брак был в радость, а не в тягость. С детьми Кирилл не особо любит возиться.

Поздравления

Наш Кирилл отмечает именины,

В доме шум, веселье, шутки, смех,

Поздравления звучат красивые,

Улыбается тебе с утра успех.

Желаем счастья в жизни много – много,

Пусть будет светлою всегда дорога,

Пусть радуют тебя новости каждого дня,

Пусть добрый ангел хранит тебя.

Сегодня ангел тебя коснётся,

И счастье мило улыбнётся,

Ты именинник, Кирилл, поздравляем,

Во всём успехов искренне желаем.

Всех благ тебе, удачи и добра,

Чтобы судьба счастливою была,

Чтоб все проблемы решались легко,

Чтоб в жизни всё было хорошо.

Ты сегодня именинник, Кирилл,

Искренне желаем тебе здоровья, сил,

Пускай удача рядышком шагает,

Пусть каждый день везучим бывает.

Пусть ангел пошлёт тебе благословенье,

Пускай отличным будет настроенье,

Будь любимым и желанным всегда,

Пусть путь твой освещает яркая звезда.

С днём ангела, Кирюша, тебя поздравляем,

От всей души удачи желаем,

Пусть будет светлою твоя судьба,

Пускай везёт во всём, всегда.

Будь здоров, никогда не болей,

Оптимистом будь, о прошлом не жалей,

Пусть сладкой будет жизнь твоя,

Пусть полной чашей будет дом всегда.

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил –

Чудесно, весло и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе всё удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

Поздравляем с именинами, Кирилл!

Своим задором ты давно нас всех уж покорил!

Ты душа любой компании бесспорно,

Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,

Добро и вера, лад и мир,

Пускай исполнятся желанья

Прекрасные, мой друг Кирилл!

Сегодня в зените твой Ангел-хранитель,

Кирилл, наше солнце и наш повелитель!

Так греки считали, поспорив с Востоком:

С Олимпа виднее божественным оком.

Но мы, слава Богу, не греки. Нам Кир —

Отличный товарищ и не командир.

Кирилл, мы как друга тебя уважаем

И с днем именин от души поздравляем!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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