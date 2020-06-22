Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили более 37 тысяч больных COVID-19: карта эпидемии
В Украине выявили более 37 тысяч больных COVID-19: карта эпидемии
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня

22 июня - в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны

22 июня - в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников
Германо-советская война продолжалась с 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года. Ее бои стали одними из самых масштабных в военной истории ХХ века.

Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны.

22 июня 1941 года, несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа 1939 года) и тесное военно-экономическое сотрудничество между Германией и СССР, нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась германо-советская война 1941-1945 годов, как составляющая, но основная часть Второй мировой войны.

Зависимость обеих воюющих сторон от украинского экономического, сырьевого потенциала, человеческих ресурсов обусловила крайне бескомпромиссный, предельно кровавый характер боевых действий на нашей территории. Поэтому Украина больше всего пострадала, как от нацистской агрессии, так и от коммунистического режима. В целом противостояние между Германией и СССР на территории Украины не прекращалось в течение 40 месяцев, а на 35 из них приходятся активные боевые действия. На украинских землях было проведено 29 из 76 стратегических наступательных операций, в ходе которых было уничтожено более 60% Вермахта.

Следует отметить, что Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. На полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.

Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества

Германо-советская война показала украинцам разрушительную силу обоих тоталитарных режимов. Всем известны преступления нацистов на оккупированных территориях Украины - Холокост, расстрелы мирного населения, создание лагерей смерти, сожжение деревень. Не меньше жестокими были преступления и коммунистического режима: расстрелы политических заключенных в Западной Украине в июне-июле 1941 года, уничтожение центра Киева осенью 1941 года, подрыв ДнепроГЭСа, депортация крымских татар, принудительное выселение автохтонных украинцев с их этнических земель.

В этот день чествуется память всех тех, чья жизнь была искалечена и разрушена в той страшной войне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, СССР, Вторая мировая война, День скорби, 22 июня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19
В Украине сократилось число новых случаев коронавируса
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь