22 июня - в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны

Германо-советская война продолжалась с 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года. Ее бои стали одними из самых масштабных в военной истории ХХ века.

Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны.

22 июня 1941 года, несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа 1939 года) и тесное военно-экономическое сотрудничество между Германией и СССР, нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась германо-советская война 1941-1945 годов, как составляющая, но основная часть Второй мировой войны.

Зависимость обеих воюющих сторон от украинского экономического, сырьевого потенциала, человеческих ресурсов обусловила крайне бескомпромиссный, предельно кровавый характер боевых действий на нашей территории. Поэтому Украина больше всего пострадала, как от нацистской агрессии, так и от коммунистического режима. В целом противостояние между Германией и СССР на территории Украины не прекращалось в течение 40 месяцев, а на 35 из них приходятся активные боевые действия. На украинских землях было проведено 29 из 76 стратегических наступательных операций, в ходе которых было уничтожено более 60% Вермахта.

Следует отметить, что Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. На полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.

Германо-советская война показала украинцам разрушительную силу обоих тоталитарных режимов. Всем известны преступления нацистов на оккупированных территориях Украины - Холокост, расстрелы мирного населения, создание лагерей смерти, сожжение деревень. Не меньше жестокими были преступления и коммунистического режима: расстрелы политических заключенных в Западной Украине в июне-июле 1941 года, уничтожение центра Киева осенью 1941 года, подрыв ДнепроГЭСа, депортация крымских татар, принудительное выселение автохтонных украинцев с их этнических земель.

В этот день чествуется память всех тех, чья жизнь была искалечена и разрушена в той страшной войне.