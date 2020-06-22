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СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС

СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, которые произошли до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "Саркофага", - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", - подчеркнул он.

В книге опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ( "Саркофаг") после катастрофы.

Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС были и до апреля 1986 года, однако, они были скрыты.

Презентация книги символично состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения с онлайн-трансляцией на странице Украинского института национальной памяти.

По мнению заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, книга снимает часть дискуссий о том, как была построена станция, как она работала, как произошла самая авария.

"Хотя прошло более 30 лет, такую масштабную трагедию забывать нельзя", - считает первый заместитель генерального директора ГСП "Чернобыль АЭС" Валерий Сейда.

Документы в книге опубликованы на языке оригинала в хронологической последовательности.

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"Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии" - это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первая, которая содержала 210 документов, опубликована весной 2019 года.

Скачать первую книгу можно по этой ссылке.

Прочитать второе издание можно здесь.

Как сообщалось, 26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, который привел к разрушению части реакторного блока и машинного зала.

 В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока.

После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмому уровню опасности.

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Все по теме:

СБУ, ЧАЭС, КГБ, Авария на ЧАЭС.

Автор:

Телеграф
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