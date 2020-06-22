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В МОН рассказали, когда начнется вступительная кампания в украинские вузы

В МОН рассказали, когда начнется вступительная кампания в украинские вузы
18:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Вступительная кампания в украинские высшие учебные заведения начнется 1 августа, так как основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.

"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС позволила проводить ВНО 25 июня-17 июля. Это означает, что вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется 1 августа.

Поступающие с ВОТ уже с 5 июня могут обращаться в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" для поступления по упрощенной процедуре без ВНО", - сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Как сообщалось, что Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

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Ранее сообщалось, что дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым могут не сдавать ВНО для поступления в вузы после принятия соответствующего законопроекта Радой, а их имена будут шифроваться при поступлении - для безопасности.

Также Минобразования унифицировал механизм для поступления с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Украина, вуз.

Автор:

Телеграф
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