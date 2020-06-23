Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине и обещает "принять решения"

Глава Минздрава посетил область, где было зарегистрировано 200 случаев только за последние сутки. В общем, с начала пандемии, здесь зафиксировано 3980 больных коронавирусной инфекцией.
"Следовательно, будем принимать решения: по изменению принципа финансирования по COVID-пакетам, чтобы ни одно медучреждение страны не испытывало недостатка в лекарствах, а медработники - задержек по зарплатам, по смене руководства местного лабораторного центра, где была искусственно создана очередь, которую должны были разгружать центры других городов. Такие вещи в условиях эпидемии недопустимы", - написал министр.
Также министр говорит, что поставил задачу руководителю работ по ликвидации последствий медико-биологической ЧС, связанной с распространением коронавируса, и директору департамента здравоохранения Львовской ОГА:
Отчета об исполнении Степанов ожидает до конца недели.