Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине и обещает "принять решения"

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсирует кадровые решения во Львовской области, которая в очередной раз бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19. Об этом Степанов написал в Facebook.

Глава Минздрава посетил область, где было зарегистрировано 200 случаев только за последние сутки. В общем, с начала пандемии, здесь зафиксировано 3980 больных коронавирусной инфекцией.

"Следовательно, будем принимать решения: по изменению принципа финансирования по COVID-пакетам, чтобы ни одно медучреждение страны не испытывало недостатка в лекарствах, а медработники - задержек по зарплатам, по смене руководства местного лабораторного центра, где была искусственно создана очередь, которую должны были разгружать центры других городов. Такие вещи в условиях эпидемии недопустимы", - написал министр.

Также министр говорит, что поставил задачу руководителю работ по ликвидации последствий медико-биологической ЧС, связанной с распространением коронавируса, и директору департамента здравоохранения Львовской ОГА:

о срочном завершении эпидрасследования по случаям COVID-19 у медицинских работников, так как сейчас это происходит очень медленно - из 268 начатых расследований завершены только три;

по обеспеченности больниц необходимыми лекарственными средствами в соответствии с национальным протоколом лечения COVID-19,

и по налаживанию полноценной работы лаборатории госпродпотребслужбы и обеспечению ее необходимым количеством специалистов.

Отчета об исполнении Степанов ожидает до конца недели.