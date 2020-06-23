Украинцев будут учить мыслить критически: Ткаченко насторожила работа некоторых СМИ

Нового руководителя Минкульта Александра Ткаченко настораживают вещи, связанные с малокультурной информационной деятельностью некоторых СМИ. В этом году начнется медиаграмотность, чтобы научить украинцев критическому мышлению. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Меня настораживают многие вещи, связанные с малокультурной информационной деятельностью некоторых СМИ — злоупотреблениям и искажением фактами, фейки, манипулятивные вещи. Мы начнем разговор в этом году про медиаграмотность. Оно может звучать страшно, но это очень важная история, которая позволит по крайней мере на уровне потребителя начинать отличать фейки от фактов и начать мыслить критически", — сказал Ткаченко.

По его словам, никто не защитит украинцев от потребления некачественного информационного продукта, кроме них самих.

Как сообщали ранее в МОН, школьников будут учить медиаграмотности в рамках внедрения нового государственного стандарта базового образования.