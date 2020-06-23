Непогода в западных областях Украины: Шмыгаль поручил разработать комплекс неотложных мер по ликвидации последствий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать комплекс неотложных мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины.

25 июня состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Вопросы преодоления последствий непогоды в западных областях Украины будет рассмотрен на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится 25 июня 2020 года. В рамках подготовки к проведению заседания Денис Шмыгаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, главам областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины", - сообщила пресс-служба правительства.

По информации ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности.