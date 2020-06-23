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Минобразования: Учебный год стартует с 1 сентября, формат будет зависеть от течения COVID-19

Минобразования: Учебный год стартует с 1 сентября, формат будет зависеть от течения COVID-19
19:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Решение о возобновлении обучения в школах будут принимать Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и главный государственный санитарный врач на основе анализа эпидемической ситуации не ранее августа.

Учебный год 2020/2021 начнется 1 сентября, а формат работы школ будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации в стране

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает пресс-служба МОН.

"МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения. Решение о том, безопасно ли будет ученикам возвращаться за парты 1 сентября, будут принимать Комиссия ТЭБ и ЧС и главный государственный санитарный врач на основе эпидемической ситуации, и не раньше августа, ближе к старту учебного года", - отметила Мандзий.

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По ее словам, сейчас Минобразования готовится к новому учебному году. В частности, совместно с главным санврачом готовит требования для работы школ в условиях пандемии - относительно правил дезинфекции, подготовки помещений, пребывания учеников в школе и др.

Министерство также систематизирует опыт образовательного процесса с использованием дистанционных технологий во время карантина в марте-мае 2020 года и обновляет законодательство, чтобы ученикам, учителям и директорам было понятно, как работать во время карантина и в условиях пандемии.

В частности, это касается положения о дистанционной форме получения общего среднего образования, проект которого предложен для общественного обсуждения. Документ имеет целью урегулировать особенности дистанционного обучения именно в заведениях общего среднего образования, в частности на основе опыта, полученного во время дистанционного обучения на карантине в конце 2019/2020 учебного года. 

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"Положение о дистанционном обучении утверждено еще в 2013 году. И вынужденный переход на дистанционный формат во время пандемии COVID-19 показал нам слабые места в школьном образовании. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы дистанционное образование отвечало реальным потребностям и возможностям учащихся и педагогов. Это касается организации образовательного процесса, развития учителей и, самое главное, технических возможностей учащихся и педагогов", - добавила Мандзий.

Предложения к проекту положения о дистанционной форме получения общего среднего образования можно подать до 21 июля 2020 года.

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Украина, Минобразования, МОН.

Автор:

Телеграф
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