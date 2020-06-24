День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня

24 июня Православная церковь чтит память святого Варнавы. При рождении его назвали Иосией, а прозвище Варнава (значит «сын утешения») ему дали апостолы за щедрые пожертвования в пользу церкви.

24 июня 2019 года богато на приметы и поверья. Все они связаны с празднованием Днем Варнавы, который на Руси еще величали земляничником. Много лет назад 24 июня было принято ходить в лес и следить за тем, как поспела земляника.

Шли в лес и загадывали: если земляника уже поспела, то урожай ягод в этом году хорошим будет. Но на этом все хорошие знамения дня и заканчивались. Осторожно относились к 24 июня в старину. Конечно, не такой это был нехороший день, как Тимофей знаменный. Но все же предпочитали быть настороже: «В этот день не рви травы. Сходится сила неведомая, по травам катается в полдень. Кому нахлобучит мало не покажется».

Считалось, что на Варнаву нечистая сила делит меж собой землю: кому в сенях вожжи путать, кому плакать в колодцах, людей пугать, кому травы ядом поливать.

Народные приметы День Варнавы

Закрылись на ночь цветки очитка (заячьей капусты) – на следующий день будет хорошая погода.

Обильно зацвела акация – к урожайному году.

Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки, то в обед пойдет дождь.

Поздно цветет рябина – будет долгая грибная осень.

Если шиповник не раскрыл бутончики, то быть дождю.

Любая работа на Варнавы должна быть сделана хорошо, с полной отдачей физических и моральных сил. Делать что-то вполсилы 24 июня нельзя, иначе святой разозлится и удача отвернется.

Не стоит сегодня ссориться и ревновать. Если день пройдет в любви и согласии, то в семье будет достаток.