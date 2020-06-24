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Дожди не отступают: в Украине прогнозируют грозы и шквальный ветер, на западе - сильные ливни

Дожди не отступают: в Украине прогнозируют грозы и шквальный ветер, на западе - сильные ливни
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Погода в Украине в среду, 24 июня, будет оставаться дождливой. Осадков не будет только в восточных областях, а на юге их будет сопровождать 30-градусная жара. На Западе ситуация будет усложняться: там прогнозируют сильные ливни.

В среду, 24 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в юго-восточной части до 32°, в западных областях 20-25°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине 24 июня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем в отдельных районах (кроме востока) град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем 24-29 °, в юго-восточной части до 32°, в западных областях 20-25°", - говорится в сообщении.

В столичном регионе 24 июня сплошная облачность с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19 °, днем 25-27°; по области ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 24 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 24 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +22...+24
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +27...+29
  • Николаев – +28...+30
  • Херсон – +28...+30
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +24...+26
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +28...+30
  • Запорожье – +28...+30
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +28...+30
  • Харьков – +26...+28
  • Киев – +25...+27

25-26 июня в Украине переменная облачность, без осадков, лишь 25 июня в западных, ночью и в южных областях, 26 июня в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы. Ветер восточных направлений, 5-10 м/ с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

25-26 июня в столице переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °.

Прогноз погоды на 25 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 июня, фото: meteo.gov.ua

27 июня на Закарпатье и Прикарпатье 28 июня в западных, днем и в северных, большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23°; днем 23-29°, в южных и восточных областях 28-33°.

27-28 июня в Киеве без осадков, лишь днем 28 июня кратковременные дожди, гроза. Температура ночью 14-19 °, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 27 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 июня, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

По данным ГСЧС, в 84 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено: более 800 домохозяйств; 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов; размыто более 15 км дорог; произошло девять оползней; разрушено 280 метров береговых укреплений; с 29-ю населенными пунктами отсутствует дорожное сообщение.

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Кроме того, в результате осложнения погодных условий состоянием на утро среды обесточены 120 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской, Черновицкой, Волынской и Закарпатской областях Украины

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Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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