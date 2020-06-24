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Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом

Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: УЗ
"Укрзализныця" назначила на 26 июня первые после карантина поезда во Львов: №743/744 Дарница (Киев) - Львов, №715/716 Киев - Львов, №91/92 Киев - Львов и №12/11 Львов - Одесса.

С 26 июня во Львове также будут останавливаться поезда, которые раньше проезжали город без высадки и посадки пассажиров. Об этом говорится на сайте компании.

Поезд №743/744 Дарница (Киев) - Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский - в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратное отправление из Львова - в 6:02, прибытие на станцию Киев-Пассажирский - в 11:17, на станцию Дарница - в 11:43. Предусмотрены остановки на станциях Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче.

Поезд №715/716 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратное отправление - в 16:12, прибытие в Киев - в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91/92 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратное отправление - в 23:19, прибытие в Киев - в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.

Поезд №12/11 Львов - Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. Обратное отправление - в 21:59, прибытие во Львов - в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Всего "Укрзализныця" после карантина возобновила 44 поезда.

Напомним, что Львов - один из основных очагов эпидемии COVID-19 в Украине. По состоянию на 24 июня во Львовской области зафиксировали 4423 случая коронавирусной болезни, и с такими темпами в ближайшие дни регион обойдет по количеству заболевших и Черновицкую область, и Киеву.

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Киев, Укрзализныця, Львов, Поезда, Киев-Львов.

Автор:

Телеграф
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