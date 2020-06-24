Минздрав: К ослаблению карантина не готовы 13 областей и Киев

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и город Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как сообщалось, киевская власть выдала распоряжение о возобновлении работы ресторанов, кафе, бассейнов и кинотеатров.
Как сообщалось, наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.