Минздрав: К ослаблению карантина не готовы 13 областей и Киев

В Украине по состоянию на 24 июня 13 областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и город Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как сообщалось, киевская власть выдала распоряжение о возобновлении работы ресторанов, кафе, бассейнов и кинотеатров.

Как сообщалось, наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.