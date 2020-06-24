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Минздрав: К ослаблению карантина не готовы 13 областей и Киев

Минздрав: К ослаблению карантина не готовы 13 областей и Киев
14:53 Сегодня Телеграф УНН
В Украине по состоянию на 24 июня 13 областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и город Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как сообщалось, киевская власть выдала распоряжение о возобновлении работы ресторанов, кафе, бассейнов и кинотеатров.

В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки

Как сообщалось, наибольшее количество больных коронавирусной болезнью СOVID-19 в Украине за сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.

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Украина, Минздрав, Карантин.

Автор:

Телеграф
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