В КГГА обнародовали требования к работе заведений в помещениях и проведению мероприятий

В частности в театрах и кинотеатрах посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Власти Киева обнародовали требования к работе кафе и ресторанов в помещениях, гостиниц, бассейнов и проведению массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, учреждения должны соблюдать ряд противоэпидемических требований, утвержденных в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №58 от 22 июня.

Учреждения питания должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом. Разрешается отделение части стола перегородкой, что исключает контакт между клиентами.

Меню должно быть размещено для бесконтактного ознакомления у входа или возле места принятия заказа или на столах - из материала, который позволяет обработку дезинфицирующим средством, или если это одноразовое бумажное меню.

В учреждениях общественного питания, которые осуществляют обслуживание в помещении, запрещен вход посетителей без сопровождения работника; организация банкетов и других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек; функционирование детских комнат; приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой; функционирование буфетов самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентом.

В учреждениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя.

Проведение культурных массовых мероприятий разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. м в помещении или на огражденной территории, где проводится мероприятие.

Контроль билетов рекомендуется осуществлять бесконтактным способом, а во избежание очередей - увеличить количество пунктов входного контроля.

Посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающие нос и рот. Расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м.

В залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Функционирование бассейнов разрешается для индивидуального посещения, а также для воспитанников спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учащихся-студентов заведений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше (с соблюдением противоэпидемических ограничений).

Учреждения размещения должны обеспечить возможность онлайн-регистрации во избежание очередей на рецепции, а также принять меры по предотвращению скопления посетителей и очередей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах (не более 1 человека на 5 кв. м).

Кроме как во время пребывания в номере/комнате, посетители должны соблюдать масочный режим.

Организовать питание рекомендовано по системе заказов - доставка в номера или в ресторанах при условии соблюдения расстояния в 1,5 м между столиками и размещения за ними не более 4 человек.

Пляжное оборудование, если оно есть на территории учреждения размещения, должно быть расположено с соблюдением принципа социального дистанцирования.

В случае выявления лица с симптомами острого респираторного заболевания его должны изолировать в номере до получения консультации медработника учреждения.

Подробнее о требованиях к учреждениям можно прочитать в документе по ссылке.

Городские власти обращают внимание, что в Киеве во время карантина продолжает действовать ряд запретов.

В частности запрещается:

находиться в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте без одетых масок или респираторов, закрывающие нос и рот;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно оставлять места самоизоляции и обсервации;

проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м;

пересекать государственную границу иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией;

посещать учебные заведения его соискателями в группах более 10 человек (кроме ВНО и экзаменов)

деятельность учреждений детского оздоровления и отдыха;

перевозки пассажиров в транспорте в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Киев переходит к очередному этапу ослабления карантинных ограничений.