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В КГГА обнародовали требования к работе заведений в помещениях и проведению мероприятий

В КГГА обнародовали требования к работе заведений в помещениях и проведению мероприятий
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
В частности в театрах и кинотеатрах посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Власти Киева обнародовали требования к работе кафе и ресторанов в помещениях, гостиниц, бассейнов и проведению массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, учреждения должны соблюдать ряд противоэпидемических требований, утвержденных в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №58 от 22 июня.

Учреждения питания должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом. Разрешается отделение части стола перегородкой, что исключает контакт между клиентами.

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Меню должно быть размещено для бесконтактного ознакомления у входа или возле места принятия заказа или на столах - из материала, который позволяет обработку дезинфицирующим средством, или если это одноразовое бумажное меню.

В учреждениях общественного питания, которые осуществляют обслуживание в помещении, запрещен вход посетителей без сопровождения работника; организация банкетов и других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек; функционирование детских комнат; приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой; функционирование буфетов самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентом.

В учреждениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя.

Проведение культурных массовых мероприятий разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. м в помещении или на огражденной территории, где проводится мероприятие.

Контроль билетов рекомендуется осуществлять бесконтактным способом, а во избежание очередей - увеличить количество пунктов входного контроля.

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Посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающие нос и рот. Расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м.

В залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Функционирование бассейнов разрешается для индивидуального посещения, а также для воспитанников спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учащихся-студентов заведений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше (с соблюдением противоэпидемических ограничений).

Учреждения размещения должны обеспечить возможность онлайн-регистрации во избежание очередей на рецепции, а также принять меры по предотвращению скопления посетителей и очередей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах (не более 1 человека на 5 кв. м).

Кроме как во время пребывания в номере/комнате, посетители должны соблюдать масочный режим. 

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Организовать питание рекомендовано по системе заказов - доставка в номера или в ресторанах при условии соблюдения расстояния в 1,5 м между столиками и размещения за ними не более 4 человек.

Пляжное оборудование, если оно есть на территории учреждения размещения, должно быть расположено с соблюдением принципа социального дистанцирования.

В случае выявления лица с симптомами острого респираторного заболевания его должны изолировать в номере до получения консультации медработника учреждения.

Подробнее о требованиях к учреждениям можно прочитать в документе по ссылке.

Городские власти обращают внимание, что в Киеве во время карантина продолжает действовать ряд запретов.

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В частности запрещается:

  • находиться в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте без одетых масок или респираторов, закрывающие нос и рот;
  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно оставлять места самоизоляции и обсервации;
  • проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м;
  • пересекать государственную границу иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией;
  • посещать учебные заведения его соискателями в группах более 10 человек (кроме ВНО и экзаменов)
  • деятельность учреждений детского оздоровления и отдыха;
  • перевозки пассажиров в транспорте в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Киев переходит к очередному этапу ослабления карантинных ограничений.

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Украина, КГГА, Карантин.

Автор:

Телеграф
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