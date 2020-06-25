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День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня

День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня

День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По народным приметам, с этого дня солнце на зиму, а лето на жару. Православная церковь 25 июня вспоминает Петра Афонского.

Традиции на 25 июня

В этот день обязательно полагалось ходить на рыбалку и готовить блюда из рыбы, прежде всего уху.

В старые времена так называли любой наваристый суп, и куриный, и рыбный, и мясной. Но с течением времени так стали называть только наваристый рыбный бульон. Но и тут были различия: белой называли уху из ершей, окуней, судаков, сигов, из которых варили с луком бульон, и лишь в ре готовый отвар добавляли ломтики отварного линя, сома, язя или налима. Черную уху варили из головля, жереха, леща, карпа, красноперки, которых варили с корицей, гвоздикой и перцем. Красную - самую знатную, янтарную - готовили из ценных пород рыбы, осетра, белуги, севрюги и лосося, которых варили с шафраном. В эту уху часто добавляли курицу - для навара.

В день Петра Афонского солнце укорачивает свой ход, а месяц на прибыль идет. Это, по мнению народа, будто происходит оттого, что солнце поворачивается на зиму, а лето - на жару.

Огородники знают: этот день - заключительный срок посадки огурцов, высаживают последнюю рассаду.

Приметы на 25 июня

Солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль.

Знаменательные события в истории: 25 июня 2020 года

Коли в Петров день красное лето - зеленый покос, а коли дождь - покос мокрый.

На Петра выпадают большие росы.

К ночи появляются обильные роса и туман - к устойчивой хорошей погоде.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, День Петра Солнцеворота.

Автор:

Телеграф
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