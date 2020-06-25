У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Мужское имя Андрей по происхождению древнегреческое. По первой версии образовано от слова "андрос". Значение в переводе звучит как "муж", "мужчина". По второй версии – от слова "андрейос", что переводится как "мужественный".

Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает Андрею в жизни неплохо устроиться. Со стороны можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата. И не потому, что он ленив или неудачлив, а потому что сам не верит в то, что результаты своих трудов это и есть последствия приложенных им усилий. Некоторое сомнение в своей собственной значимости, заниженная самооценка – именно поэтому Андрей прячется в компаниях, чтобы не чувствовать себя неловко наедине с самим собой.

Андрей наделен богатым воображением. Но, как часто бывает, его внутренний мир очень сложен. Андрей любит компанию и любит уединение, он умелец поострить, шутить, разыгрывать, но и посидеть-подумать в одиночестве не откажется. То он полон идей, готов со всеми делиться, то сосредоточен и занят решением какой-то задачи. Одной из любимых его игрушек является конструктор.

Андреи достаточно расчетливые мужчины. Пустить пыль в глаза, представить все в выгодном для него свете – часто именно эта способность и помогает Андрею добиваться чего-то значительного в своей жизни. Андрей не особо выделяется в рабочем коллективе, но почему-то начальник всегда помнит о таком сотруднике.

Андреи достаточно эгоистичны, не особо прислушиваются к мнению старших и советам окружающих. Они непредсказуемы, высокого мнения о себе и любят обращать на себя внимание. И в этом случае он использует все возможные средства - ревность, шантаж, скандалы.

При этом Андреи искренне веселые и жизнерадостные люди. Рутина и быт – не их конёк. Андрей любит свою семью, но ценности общения для него на ступеньку выше, чем семейные ценности. Андрей способен в бескорыстной помощи чужому человеку, но, бывает, что и в ущерб своей собственной семье. Обид, нанесенных ему, Андрей не прощает.

Многие "зимние" Андреи предпочитают выбирать себе творческие профессии (режиссер, актер, художник, певец). Из "осенних" обладателей этого имени получаются хорошие бизнесмены.

Поздравления

Андрей — мужчина хоть куда,

И с этим не поспоришь.

Он справедливый, как всегда,

Он наш надежный кореш.

Андрюха, друг наш, мы с тобой.

Всегда будь впереди!

Проблему мы решим толпой,

Ты только позови.

Дружище, будь всегда любим

Ты женщиной своей

И уважаемым всегда

В компании друзей.

С праздником тебя, Андрей!

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

Уважаемый Андрей,

Не грусти и не болей,

Будь всегда ты на подъеме —

Хоть на даче, хоть на море.

От друзей не открестись,

Только к лучшему стремись.

Вверх иди, стремись, пытайся

И борись за свое счастье.

Жизнь цени, не злись ты часто.

Для здоровья ведь опасно

Жить, не зная позитива.

Пусть всё зло проходит мимо.

Пусть к тебе без тормозов

Счастье мчит на всех парах,

Будет жить в душе любовь,

Чтоб леталось в облаках.

Пусть всегда тебя, Андрей,

Добрый ангел бережёт,

Будет множество друзей,

И во всём удача ждёт!

Поздравления, Андрей,

Принимай от нас скорей.

Рюмку полную нальем —

За твое здоровье пьем.

Пусть звучит наш главный тост:

"Пьем за твой карьерный рост!",

Чтобы шел к вершине смело,

За любое брался дело.

Чтобы был ты полон сил,

И кошель чтоб толстым был.

Пусть купюр веселый хруст

Не испортит к жизни вкус.

Олигархом стань, Андрей,

И не забывай друзей.

Я желаю жить красиво

Средь любимых и друзей,

Ездить на крутой машине.

Первым будь всегда, Андрей.

Пусть везет тебе в работе,

Жизнь пусть бьет ключом всегда,

Жить в любви и не сдаваться

Пожелаю я всегда.