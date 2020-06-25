Что делать, когда все идет наперекосяк: 3 главных совета

Порой бывает так, что в жизни все становится настолько плохо, что опускаются руки у самых сильных и стойких личностей. Советы экспертов помогут сойти с черной полосы.

Трудности и проблемы — это неотъемлемая часть жизни любого человека.

Трудности бывают разными, но порой кажется, что их все больше, а сил все меньше. Своевременные советы помогут наладить жизнь и начать путь к счастью. Они пригодятся тем, у кого распалась семья, нет работы, появились долги или проблемы с родственниками. Всё это может произойти в одно время, поэтому нужно заранее знать, как с этим бороться на энергетическом уровне. В такие сложные периоды можно пользоваться талисманами на удачу, чтобы улучшать защиту от негатива и проблем, но сначала стоит позаботиться о базовой поддержке.

Берем временную передышку

Отдых нужен всем и всегда. Если жизнь сыплет исключительно проблемами, а каждое утро кажется новым концом света, то стоит временно отдохнуть от всего. Самая главная ошибка большинства людей, которые переживают тяжелую черную полосу в жизни, — они пытаются найти ответы на вопросы о том, почему так происходит.

Пытаясь распутать клубок проблем, мы нередко запутываемся в нем еще сильнее. Проблемы лишь усугубляются, а настроение сильно падает, забирая с собой те крохи позитивной энергии, что пробиваются извне. В итоге человек получает помимо бесконечных проблем головную боль и тревожность. Чтобы разобраться с тем, что в действительности происходит с жизнью в момент черной полосы, нужно посмотреть на всё со стороны.

Слишком большая вовлеченность не позволяет разглядеть важные мелочи и суть проблемы. Иногда нужно потянуть время, отдохнуть и сфокусироваться на других делах, а порой и вовсе отпустить ситуацию.

"Доводим до блеска" другую сферу

Чтобы во время жизненного урагана, несущего разрушения, оставаться на плаву и не ломаться эмоционально, важно сфокусироваться на другой сфере, в которой дела обстоят получше. Иными словами, у любого человека должны быть жизненные области, в которых не царит беспорядок. Чтобы создать такую позитивную плоскость, важно определиться с тем, какие дела могут быть затронуты насущными проблемами в наименьшей степени.

Очень хороший выбор — здоровье. Если всё в жизни стало плохо — нет работы, денег, на кону стоит брак и семья, то важно, чтобы хотя бы здоровье и самочувствие было на высоте. Это очень благоприятно сказывается на биополе, так как чакры остаются открытыми. Если вдруг начался жизненный шторм, нужно сфокусироваться на здоровье — бросить вредные привычки, начать заниматься спортом, йогой и так далее. Когда начнется черная полоса, но человек будет чувствовать себя хорошо физически и эмоционально, его проблемы не заставят его утонуть в негативе. Он уже не будет жертвой обстоятельств.

Общаемся с сильными людьми

Общение с людьми, для которых подобная сложная ситуация не представляет опасности — это отличный выход. Они заразят человека своей уверенностью, силой духа. Если общаться с мудрыми личностями, которые не раз оказывались в сложных положениях, это отлично скажется на решении текущих проблем, потому что можно будет осознать, что у этих проблем есть конец и есть решение.

Умные и мудрые люди помогут найти решение проблем, помогут в осознании места в мире и подскажут, с чего можно начать поиск удачи. Если представить себе обратную ситуацию, когда вокруг только слабые и токсичные люди, то они не смогут сказать или сделать ничего полезного. Они лишь усугубляют ситуацию сомнениями и страхами.

Более того, сильные и позитивные люди обладают мощной аурой, которая заряжает окружающих позитивом и помогает залатать дыры в энергетическом пространстве. Если часто общаться с такими личностями, то биополе любого человека также будет укрепляться.

Когда жизнь превращается в одну сплошную неприятность, проверяется на прочность наша сила воли.