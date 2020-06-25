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Председатель Госкино рассказала о важности питчингов в условиях карантина

Председатель Госкино рассказала о важности питчингов в условиях карантина
23:10 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Председатель Госкино Марина Кудерчук считает, что проведение конкурсных отборов кинопроектов является очень важным в условиях карантина.

Проведение конкурсных отборов кинопроектов, так называемых питчингов, крайне важно для отрасли, которая во время карантина фактически остановилась.

Об этом написала председатель Госкино Марина Кудерчук в Facebook.

"Проведение конкурсных отборов кинопроектов крайне важно для сферы, которая во время карантина фактически остановилась. Завершение начатых конкурсных отборов кинопроектов и проведение новых даст возможность киноотрасли снова начать функционировать, обеспечивать рабочими местами специалистов отрасли, строить по кинопроектам планы на будущее, вести с инвесторами, в том числе иностранными, переговоры о запуске в работу новых проектов", - написала она.

Кудерчук отметила, что после введения карантина изменениями в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» на 40% были уменьшены расходы на программу поддержки кинематографии - до 450 млн грн.

"Паспорт бюджетной программы уже доработан, учтены замечания и рекомендации и 15 июня подано Министерством культуры и информационной политики на согласование в Министерство финансов. Сразу после согласования все договоры, заключавшиеся Агентством, будут профинансированы", - добавила она.

Председатель Госкино подчеркнула, что проведение конкурсных отборов никоим образом не влияет на финансирование уже заключенных соглашений.

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Госкино, Марина Кудерчук.

Автор:

Телеграф
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