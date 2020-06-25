Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Госдолг Украины увеличился на 720 миллионов долларов за месяц
Госдолг Украины увеличился на 720 миллионов долларов за месяц
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Тест дня: выбранное солнце расскажет о тайне Вашей личности
Тест дня: выбранное солнце расскажет о тайне Вашей личности

Разведка: У России есть четыре направления, по которым проходит контроль над Донбассом

Разведка: У России есть четыре направления, по которым проходит контроль над Донбассом
23:30 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Минобороны рассказали, как Россия управляет оккупированным Донбассом.

Система руководства Россией временно оккупированными территориями Востока Украины проходит по нескольким вертикалям: стратегический контроль по линии администрации президента РФ, экономическое управление во главе с вице-премьером РФ, по вертикали специальных служб (прежде всего, ФСБ) и по военной линии, которая замыкается на Генштабе ВС РФ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Система управления временно оккупированными территориями Востока Украины построена четко и логично, а сам контроль проводится по нескольким направлениям или вертикалями", - заявил Скибицкий, комментируя вопрос о структуре политического, военного и экономического руководства РФ на оккупированном Донбассе.

По его словам, первое направление - стратегический контроль - происходит по линии администрации президента РФ. "Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность на этом направлении возложена на Дмитрия Козака", - отметил Скибицкий.

Экономическое управление временно оккупированными территориями Донбасса замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства. "Специально для этого также было создано закрытое акционерное общество "Внешторгсервис", которое практически и руководит всей экономической составляющей", - заявил Скибицкий.

Третья вертикаль управления - специальные службы. "Прежде всего, это - Федеральная служба безопасности. Все мероприятия по контрразведывательному режиму и обеспечению безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, развернутых на территории оккупированных районов и подчиненных руководству в Москве", - сообщил представитель ГУР МО Украины.

Отдельная вертикаль - военная.

"Она нам четко понятна: Генеральный штаб вооруженных сил РФ - Южный военный округ - 8-я общевойсковая армия и два так называемых "армейские корпуса" - 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составляющей группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ", - рассказал Скибицкий.

В частности, он указал на то, что военные учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство, в частности радиолокационные станции "Каста", которые развернуты в Донецке и Луганске, также включены в систему противовоздушной обороны и воздушного предупреждения РФ. Руководство 1-м и 2-м армейскими корпусами и все, что связано с комплектованием и ротациями личного состава, - четко спланировано и происходит под жестким контролем военного руководства РФ", - заявил представитель украинской военной разведки.

"При этом, вся эта система управления оккупированными территориями Донбасса со стороны РФ работает довольно-таки четко - готовятся, проверяют, постоянно ездят в Москву для согласования планов, начиная от бюджета и заканчивая всеми остальными планами по развитию оккупированных территорий", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донбасс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
03 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
04 Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
05 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
Зеленский: Мне надо на Закарпатье
В оккупированном Крыму - 853 случая COVID-19
В оккупированном Крыму - 853 случая COVID-19
Замминистра образования подал в отставку
Замминистра образования подал в отставку
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь