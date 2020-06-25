Разведка: У России есть четыре направления, по которым проходит контроль над Донбассом

В Минобороны рассказали, как Россия управляет оккупированным Донбассом.

Система руководства Россией временно оккупированными территориями Востока Украины проходит по нескольким вертикалям: стратегический контроль по линии администрации президента РФ, экономическое управление во главе с вице-премьером РФ, по вертикали специальных служб (прежде всего, ФСБ) и по военной линии, которая замыкается на Генштабе ВС РФ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Система управления временно оккупированными территориями Востока Украины построена четко и логично, а сам контроль проводится по нескольким направлениям или вертикалями", - заявил Скибицкий, комментируя вопрос о структуре политического, военного и экономического руководства РФ на оккупированном Донбассе.

По его словам, первое направление - стратегический контроль - происходит по линии администрации президента РФ. "Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность на этом направлении возложена на Дмитрия Козака", - отметил Скибицкий.

Экономическое управление временно оккупированными территориями Донбасса замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства. "Специально для этого также было создано закрытое акционерное общество "Внешторгсервис", которое практически и руководит всей экономической составляющей", - заявил Скибицкий.

Третья вертикаль управления - специальные службы. "Прежде всего, это - Федеральная служба безопасности. Все мероприятия по контрразведывательному режиму и обеспечению безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, развернутых на территории оккупированных районов и подчиненных руководству в Москве", - сообщил представитель ГУР МО Украины.

Отдельная вертикаль - военная.

"Она нам четко понятна: Генеральный штаб вооруженных сил РФ - Южный военный округ - 8-я общевойсковая армия и два так называемых "армейские корпуса" - 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составляющей группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ", - рассказал Скибицкий.

В частности, он указал на то, что военные учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство, в частности радиолокационные станции "Каста", которые развернуты в Донецке и Луганске, также включены в систему противовоздушной обороны и воздушного предупреждения РФ. Руководство 1-м и 2-м армейскими корпусами и все, что связано с комплектованием и ротациями личного состава, - четко спланировано и происходит под жестким контролем военного руководства РФ", - заявил представитель украинской военной разведки.

"При этом, вся эта система управления оккупированными территориями Донбасса со стороны РФ работает довольно-таки четко - готовятся, проверяют, постоянно ездят в Москву для согласования планов, начиная от бюджета и заканчивая всеми остальными планами по развитию оккупированных территорий", - добавил он.