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Россия объявила в международный розыск заместителя гендиректора украинского телеканала

Россия объявила в международный розыск заместителя гендиректора украинского телеканала
23:55 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Заместителя гендиректора украинского телеканала ATR Айдера Муждабаева объявили в международный розыск.

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заместителя гендиректора украинского телеканала ATR.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск", - сообщили в СК.

Как отмечается, следствие подготовило материалы для его заочного ареста. Сам Муждабаев отреагировал на действия СК с иронией.

"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо российского рейха за оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса", - написал журналист в Twitter.

Напомним, ранее Муждабаев сообщил, что против него в России возбуждено уголовное дело по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма".

В МИД Украины в ответ заявили, что политическое преследование Муждабаева является злоупотреблением Россией антитеррористического законодательства по политическим мотивам.

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Все по теме:

Россия, АТР, Айдер Муждабаев.

Автор:

Телеграф
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