Генсек ООН напомнил, что Крым - это Украина

Накануне Дня крымскотатарского флага Генеральный секретарь ООН напоминает, что Крым - это Украина.

Накануне дня крымскотатарского флага генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил, что Крым это Украина.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“Накануне Дня крымскотатарского флага Генеральный секретарь ООН напоминает, что #КримЦеУкраїна”, — написал Николенко, и привел цитату Генсека ООН:

“Для меня вопрос понятен. Мы четко выступаем за территориальную целостность Украины и мы никогда не признавали того, что произошло в Крыму”, — сказал Гутерреш в Нью-Йорке 25 июня.

День крымскотатарского флага ежегодно отмечается 26 июня, начиная с 2010 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира.