Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти

Генсек ООН напомнил, что Крым - это Украина

Генсек ООН напомнил, что Крым - это Украина
03:29 Сегодня Телеграф УНН
Накануне Дня крымскотатарского флага Генеральный секретарь ООН напоминает, что Крым - это Украина.

Накануне дня крымскотатарского флага генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил, что Крым это Украина.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“Накануне Дня крымскотатарского флага Генеральный секретарь ООН напоминает, что #КримЦеУкраїна”, — написал Николенко, и привел цитату Генсека ООН:

“Для меня вопрос понятен. Мы четко выступаем за территориальную целостность Украины и мы никогда не признавали того, что произошло в Крыму”, — сказал Гутерреш в Нью-Йорке 25 июня.

День крымскотатарского флага ежегодно отмечается 26 июня, начиная с 2010 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, ООН.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Замминистра образования подал в отставку
02 Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
03 Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
04 В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
05 Кабмин принял постановление по внедрению в Украине электронного резидентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Замминистра образования подал в отставку
Замминистра образования подал в отставку
У Ефремова произошел сердечный приступ
У Ефремова произошел сердечный приступ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь