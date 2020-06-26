Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти

Стала известна дата проведения следующего раунда консультаций в рамках ТКГ

Стала известна дата проведения следующего раунда консультаций в рамках ТКГ
03:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook
Украинская сторона предложила в ТКГ сформировать группу экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на Донбассе.

Следующий раунд переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланирован на 8 июля.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, состоялось очередное заседание ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

"Украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО Украины. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации", - заявили в ОП.

Также украинская делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта и акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

"Только в период с 1 по 23 июня зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения СММ в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое случилось 22 июня в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

В ОП отметили, что украинская сторона делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран-участниц "нормандского формата", достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине.

Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ.

 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, ТКГ, Донабасс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
02 Замминистра образования подал в отставку
03 Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
04 В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
05 Кабмин принял постановление по внедрению в Украине электронного резидентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Замминистра образования подал в отставку
Замминистра образования подал в отставку
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь