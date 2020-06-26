Стала известна дата проведения следующего раунда консультаций в рамках ТКГ

Украинская сторона предложила в ТКГ сформировать группу экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на Донбассе.

Следующий раунд переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланирован на 8 июля.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, состоялось очередное заседание ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

"Украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО Украины. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации", - заявили в ОП.

Также украинская делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта и акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

"Только в период с 1 по 23 июня зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения СММ в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое случилось 22 июня в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

В ОП отметили, что украинская сторона делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран-участниц "нормандского формата", достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине.

Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ.