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Аваков озвучил приоритеты ликвидации последствий стихии на западе Украины

Аваков озвучил приоритеты ликвидации последствий стихии на западе Украины
04:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Аваков подробно рассказал о приоритетах ликвидации последствий стихии на западе Украины.

Непогода на западе Украины разрушила 117 км автодорог и подтопила 285 населенных пунктов. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-центр МВД Украины.

“Наш приоритет — восстановление инфраструктуры и компенсация за жилье людям, пострадавшим в результате наводнения в западных областях”, — сообщил Аваков.

“Второй день мы работаем на Прикарпатье, оцениваем масштабы разрушений. Сегодня решением Правительства было выделено из резервного фонда 672 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на восстановление инфраструктуры: водопроводов, дамб, дорог, мостов. И конечно мы будем принимать меры, чтобы те люди, которые остались без жилья, получили компенсации и новое жилье”, — сказал министр внутренних дел.

По его словам, сейчас в регионе работает шесть единиц авиационной техники МВД, специальные силы ГСЧС и горно-патрульный подразделение Нацгвардии.

“Сейчас имеем хорошую тенденцию, вода спадает. Очень сильно пострадал город Галич, разрушены дома, солнечные станции, дороги. Острая фаза — 10 дней. За это время будем ликвидировать последствия, потом начинать большое строительство. Прежде всего, надо восстановить автомобильное сообщение с некоторыми районами. Сейчас вертолетами доставляем туда еду, питьевую воду, забираем больных и беременных женщин”, — отметил Аваков.

Он добавил, что всего, по состоянию на ночь с четверга на пятницу, подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог, а повреждено — 500 км и 280 м дамб.

Напомним, непогода на западе Украины, по оценкам Мининфраструктуры, нанесла ущерб на 234 млн грн для инфраструктуры. Ранее президент Зеленский заявлял, что на преодоление последствий наводнения нужен не один миллиард гривен, но эти средства будут найдены.

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Наводнение, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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