В Украине вскоре начнет работать Единый реестр ветеранов войны

В начале 2021 года в стране начнет работать Единый реестр ветеранов войны.

В Украине с февраля 2021 г. в тестовом режиме должен заработать Единый государственный реестр ветеранов войны.

Об этом сказал министр по делам ветеранов Сергей Бессараб во время брифинга на тему «100 дней работы Министерства по делам ветеранов Украины».

"Уже с февраля 2021г. в тестовом режиме начнет работу Единый государственный реестр ветеранов войны. Мы будем работать над внедрением чат-бота для эффективной системы информирования и коммуникации с ветеранами ... Также будем заниматься разработкой программы адаптации ветеранов после возвращения из мест лишения свободы. Эта работа уже начата в рамках создания межведомственной группы ", - сказал Бессараб.

Кроме того, отметил министр, в планах министерства организация различных тематических мероприятий, таких как велопробег, спортивные соревнования и т.п.

Как сообщалось, по инициативе Министерства по делам ветеранов Украины, Кабинет министров Украины принял решение об организации и обеспечении подготовки сборной команды Украины и ее участии в 2021 году в международных спортивных соревнованиях «Игры Непокоренных».