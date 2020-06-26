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День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня
День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня

День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня

День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
26 июня в народе отмечают день Акулины Гречишницы. Православные христиане в этот день почитают память Акилины Старшей, Библосской (Финикийской).

Акилина родилась в финикийском городе Библ. На втором году Акилина лишилась отца и осталась на попечении матери.

Святая жила во времена правления римского императора Диоклетиана, который издавал указы против христиан.

Ее казнили в возрасте 12 лет за то, что девочка исповедовала веру. Акилину подвергли жестоким пыткам, однако даже после этого она не отреклась от своей веры. Девушка приняла мученическую смерть.

26 июня люди продолжают сеять гречку. В некоторых областях принято не работать в поле или на огороде, иначе гречка плохо взойдет.

На Акулину существует традиция готовить гречневую (мирскую) кашу. Ею потчуют путников и нищих. После сытного угощения они благодарят хозяев и молятся за их здоровье, успех и богатый урожай.

В этот день случается нашествие комаров, оводов и мух. Они начинают одолевать животных. По этой причине люди выгоняют скот на пастбища на рассвете, а к полудню загоняют обратно. Не зря же в народе праздник получил еще одно название: "Акулина – задери хвосты".

В этот день нельзя куда-то ходить без острой необходимости. Предки верили: невыполнение этого пункта навлечет на человека порчу.

Строго запрещается жаловаться. 26 июня необходимо максимально настроиться на позитив, улыбаться и думать о хорошем. В этот период запрещено ходить в грязной одежде и пачкать дом. Эти, казалось бы, мелочи могут навлечь несчастья.

В этот день не рекомендуется не только рассказывать о своих несчастьях, но и делиться успехами и хвастаться достижениями. Иначе вскоре можно оказаться в неприятной ситуации.

На Акулину не следовало пить молоко. Так как считали, что сегодня оно может навредить здоровью людей. Его считали "акульим" и "молоком от бешеной коровки".

Нельзя было 26 июня и сквернословить. Считалось, что и это к хорошему не приведет.

Зато, этот день отлично подходит для примирения с родными и друзьями. А если еще и гречневой кашей гостей накормить, то сможете привлечь деньги в дом. И, конечно, народ верил, что и сами хозяева должны обязательно отведать блюда из этой крупы. Так якобы деньги в кармане "будут водиться".

Народные приметы 26 июня

  • Много мошкары — к хорошей погоде.

  • Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.

  • Если овод летает крупный, значит и колосья уродятся крупными.

  • Если 26 июня посадить огурцы, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.

  • В лес на Акулину ходить не стоит — комары искусают.

  • Нельзя на Акулину работать — иначе гречка не уродится.

  • Если посадить огурцы на Акулину, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.

Знаменательные события в истории: 26 июня 2020 года

Сны, приснившиеся в эту ночь, подскажут, в какой области вам нужно поднажать, что необходимо доделать, чтобы завершить важный период вашей жизни. Хорошие сновидения исполнятся только в том случае, если вы о них никому не расскажете и проведёте этот день спокойно, без агрессии.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды.

Автор:

Телеграф
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