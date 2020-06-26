У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Девочка, получившая имя Антонина, от рождения веселая, добродушная, красивая. Это активный и любопытный ребенок. Постоянно ищет себе занятия, которые превращает в ролевые игры, любит сказки, помогает взрослым. С учебой у нее нет проблем. К поручениям и обязанностям она относится по-взрослому, ответственно. Любит общественную работу, с удовольствием посещает школьные факультативы.
Но с годами Антонина становится более замкнутой и скрытной. Во взрослом характере происходят заметные изменения. Появляется высокомерие, подражание аристократизму, меркантильность. Эти черты в сочетании с нерешительностью девушки делают ей плохую услугу. За внешней мечтательностью и романтизмом скрывается уже совершенно другой человек.
Женщине с именем Антонина не хватает уверенности, и она часто уединяется со своими фантазиями и мыслями. Ее пугают страшные сны. Она понимает, что способна "видеть" больше, чем другие. Появляется интерес к оккультным наукам, народной медицине, лечению травами.
Невзирая на внешнюю изящность, кротость и утонченность, Тоня не дает себя в обиду, умеет защититься. В жизни она выбирает роль "слабой женщины", это дает ее меркантильной натуре шанс добиться многого.
Антонине нравится путешествовать. Она увлекается историей жителей Земли, парапсихологией и магией. Девушка никогда не "блистает" знаниями на публике, любит неожиданно удивлять и шокировать. Уделяет немало времени себе. Увлекается дорогой бижутерией, любит качественную косметику, драгоценности.
Антонина стремится обрести высокооплачиваемую должность. Но трудиться она не любит. Большие деньги и удовольствие от занятий получает, работая гадалкой или экстрасенсом. Удачными для такого имени считаются профессии портнихи, кулинара, воспитателя, архивариуса, лаборанта. Работа визажиста, дизайнера, врача и психолога больше подходит Тоне, рожденной осенью.
У Антонины возможны серьезные проблемы со здоровьем в подростковом возрасте. Родителям необходимо обратить внимание на состояние дочери, обследовать ее организм. Нужно оградить девочку от стрессов, учебных нагрузок и переутомлений. В зрелом возрасте она предрасположена к заболеваниям желчного пузыря, психическим расстройствам, депрессиям.
Антонина в семье играет роль "жертвы". Она терпеливо относится к прихотям, требованиям и недостаткам мужа, умеет носить страдальческую маску, заботиться о его здоровье. Детей любит, защищает от неприятностей. Такая женщина демонстрирует свою материальную зависимость от супруга, пряча таким образом личную жадность и накопительство.
Тем не менее, Антонина – прекрасная хозяйка. Тщательно скрывая от членов семьи свой двуличный характер, она нередко становится "неформальным" семейным лидером.
Поздравления
Антонина, ты необычайно светлый, удивительный человечек. Ты любишь порядок не только в доме, но и во всех своих делах. Я иногда белой завистью завидую твоей организованности и пунктуальности. Тонь, в твой светлый праздник, мне бы хотелось пожелать тебе добра, достатка и гармонии. Мне кажется, эти составляющие являются основным залогом светлого и прекрасного будущего. Счастья тебе, не сожалей о прошлом, а посвящай все мысли настоящему.
Словно роз бескрайняя равнина,
Красотой сияет Антонина.
И улыбкой восхитит любого,
Счастья пожелать хотим большого.
Пусть спешат навстречу лишь победы,
Стороной идут лихие беды.
Согревает нежности теплом,
Твой родной и близкий тебе дом.
Пускай почаще, Антонина,
Отличным будет настроение!
Ведь ты красива, как картина,
И вызываешь восхищение!
Ты просто "Мисс-очарование",
Сияй от счастья, как звезда!
Пускай мечты и все желания
Легко сбываются всегда!
Дорогая Антонина,
От души я поздравляю,
Светлых, радостных мгновений
От души тебе желаю.
Долгих лет добра и счастья,
Страсти сладостных минут,
Пусть в часах любви прекрасной
Годы светлые бегут.
Прелестная девушка по имени Антонина, прошу принять поздравления в честь твоего праздника. Желаю искорок счастья и пламени любви, водопада сбыточных желаний и озера светлых надежд, дождя удачи и везения, яркого солнечного настроения.
Поздравляю тебя с праздником, Антонина. Желаю тебе всегда оставаться на высоте. Пусть другие люди видят и ценят тебя, а недруги исчезают с твоего пути так быстро, как только это возможно. Пусть тоска и печаль не затрагивают твоей жизни, а каждый новый день будет лучше предыдущего во много раз.
От всей души желаю, Тоня,
Тебе здоровья и добра,
Мгновений ярких миллионы,
Любви взаимной и тепла!
Пускай сопутствует удача
Тебе всегда, во всех делах!
Улыбки радостной не пряча,
Летай от счастья в облаках!
Мы желаем Антонине
Счастья и большой любви,
Пусть стремление к победе
Не исчезнет из крови,
Тоня будет пусть здоровой,
Позабудет про года,
Хорошеет, молодеет,
Не стареет никогда!
Прекрасная и очаровательная Тонечка, от всего сердца поздравляю тебя и желаю большого и светлого счастья в жизни. Антонина, будь неотразима, великолепна, восхитительна и окрылена любовью. Пусть каждый день твоей жизни складывается наилучшим образом, пусть для тебя везде и повсюду открыты будут дороги к победе.