У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Имя Антонина считается женской формой от Антон (Антоний). Согласно одной из версий, оно походит от греческого слова "антао" и означает "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы". Еще один вариант гласит, что имя образовалось от древнегреческого "антос" и переводится как "цветок".

Девочка, получившая имя Антонина, от рождения веселая, добродушная, красивая. Это активный и любопытный ребенок. Постоянно ищет себе занятия, которые превращает в ролевые игры, любит сказки, помогает взрослым. С учебой у нее нет проблем. К поручениям и обязанностям она относится по-взрослому, ответственно. Любит общественную работу, с удовольствием посещает школьные факультативы.

Но с годами Антонина становится более замкнутой и скрытной. Во взрослом характере происходят заметные изменения. Появляется высокомерие, подражание аристократизму, меркантильность. Эти черты в сочетании с нерешительностью девушки делают ей плохую услугу. За внешней мечтательностью и романтизмом скрывается уже совершенно другой человек.

Женщине с именем Антонина не хватает уверенности, и она часто уединяется со своими фантазиями и мыслями. Ее пугают страшные сны. Она понимает, что способна "видеть" больше, чем другие. Появляется интерес к оккультным наукам, народной медицине, лечению травами.

Невзирая на внешнюю изящность, кротость и утонченность, Тоня не дает себя в обиду, умеет защититься. В жизни она выбирает роль "слабой женщины", это дает ее меркантильной натуре шанс добиться многого.

Антонине нравится путешествовать. Она увлекается историей жителей Земли, парапсихологией и магией. Девушка никогда не "блистает" знаниями на публике, любит неожиданно удивлять и шокировать. Уделяет немало времени себе. Увлекается дорогой бижутерией, любит качественную косметику, драгоценности.

Антонина стремится обрести высокооплачиваемую должность. Но трудиться она не любит. Большие деньги и удовольствие от занятий получает, работая гадалкой или экстрасенсом. Удачными для такого имени считаются профессии портнихи, кулинара, воспитателя, архивариуса, лаборанта. Работа визажиста, дизайнера, врача и психолога больше подходит Тоне, рожденной осенью.

У Антонины возможны серьезные проблемы со здоровьем в подростковом возрасте. Родителям необходимо обратить внимание на состояние дочери, обследовать ее организм. Нужно оградить девочку от стрессов, учебных нагрузок и переутомлений. В зрелом возрасте она предрасположена к заболеваниям желчного пузыря, психическим расстройствам, депрессиям.

Антонина в семье играет роль "жертвы". Она терпеливо относится к прихотям, требованиям и недостаткам мужа, умеет носить страдальческую маску, заботиться о его здоровье. Детей любит, защищает от неприятностей. Такая женщина демонстрирует свою материальную зависимость от супруга, пряча таким образом личную жадность и накопительство.

Тем не менее, Антонина – прекрасная хозяйка. Тщательно скрывая от членов семьи свой двуличный характер, она нередко становится "неформальным" семейным лидером.

Поздравления

Антонина, ты необычайно светлый, удивительный человечек. Ты любишь порядок не только в доме, но и во всех своих делах. Я иногда белой завистью завидую твоей организованности и пунктуальности. Тонь, в твой светлый праздник, мне бы хотелось пожелать тебе добра, достатка и гармонии. Мне кажется, эти составляющие являются основным залогом светлого и прекрасного будущего. Счастья тебе, не сожалей о прошлом, а посвящай все мысли настоящему.

Словно роз бескрайняя равнина,

Красотой сияет Антонина.

И улыбкой восхитит любого,

Счастья пожелать хотим большого.

Пусть спешат навстречу лишь победы,

Стороной идут лихие беды.

Согревает нежности теплом,

Твой родной и близкий тебе дом.

Пускай почаще, Антонина,

Отличным будет настроение!

Ведь ты красива, как картина,

И вызываешь восхищение!

Ты просто "Мисс-очарование",

Сияй от счастья, как звезда!

Пускай мечты и все желания

Легко сбываются всегда!

Дорогая Антонина,

От души я поздравляю,

Светлых, радостных мгновений

От души тебе желаю.

Долгих лет добра и счастья,

Страсти сладостных минут,

Пусть в часах любви прекрасной

Годы светлые бегут.

Прелестная девушка по имени Антонина, прошу принять поздравления в честь твоего праздника. Желаю искорок счастья и пламени любви, водопада сбыточных желаний и озера светлых надежд, дождя удачи и везения, яркого солнечного настроения.

Поздравляю тебя с праздником, Антонина. Желаю тебе всегда оставаться на высоте. Пусть другие люди видят и ценят тебя, а недруги исчезают с твоего пути так быстро, как только это возможно. Пусть тоска и печаль не затрагивают твоей жизни, а каждый новый день будет лучше предыдущего во много раз.

От всей души желаю, Тоня,

Тебе здоровья и добра,

Мгновений ярких миллионы,

Любви взаимной и тепла!

Пускай сопутствует удача

Тебе всегда, во всех делах!

Улыбки радостной не пряча,

Летай от счастья в облаках!

Мы желаем Антонине

Счастья и большой любви,

Пусть стремление к победе

Не исчезнет из крови,

Тоня будет пусть здоровой,

Позабудет про года,

Хорошеет, молодеет,

Не стареет никогда!

Прекрасная и очаровательная Тонечка, от всего сердца поздравляю тебя и желаю большого и светлого счастья в жизни. Антонина, будь неотразима, великолепна, восхитительна и окрылена любовью. Пусть каждый день твоей жизни складывается наилучшим образом, пусть для тебя везде и повсюду открыты будут дороги к победе.