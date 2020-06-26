26 июня - День крымскотатарского флага

Сегодня, 26 июня, по всему миру отмечается День крымскотатарского национального флага.

День крымскотатарского флага — день чествования национального флага крымских татар, коренного народа Крыма. Отмечается 26 июня с 2010 года. Крымскотатарский флаг был утвержден Курултаем крымских татар 1917 года и восстановлен 30 июня 1991 года.

В частности, в связи с днем флага, в Киеве ожидается Церемония торжественного поднятия крымскотатарского флага на флагштоке у здания МИД Украины с участием Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Позже состоится автопробег по улицам Киева. Отмечается, что начало автопробега начнется у Международного выставочного центра, а завершится на Майдане Незалежности. Позже пассажиры-участники автопробега присоединятся к шествию-вынесению большого крымскотатарского флага.

Само Торжественное шествие с вынесением большого крымскотатарского флага ожидается к вечеру и начнется на ул. Крещатик, 29/1. Завершение шествия состоится также на Майдане Незалежности.

Офис президента в День крымскотатарского флага выразил уверенность, что историческая справедливость будет восстановлена – и над оккупированным сейчас Крымом поднимутся и флаг Украины, и флаг крымских татар. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса Президента.

"В оккупированном Крыму за четкую проукраинскую позицию именно крымские татары подвергаются преследованиям и дискриминации, крымские татары составляют большинство политических пленников. Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, братья Абдулаевы, Эмир-Усеин Куку – все они являются настоящими узниками совести, и мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее вернулись домой.

Сегодня по всему Крыму в воздухе реют крымскотатарские флаги, они напоминают жителям Крыма о духе свободы и единства. Единства в борьбе за возвращение Государственного флага Украины в Крым, и чтобы, как прежде, в Бахчисарае или Симферополе мы снова любовались двумя знаменами, развевающимися друг рядом с другим.

Для нас очень важно делать все возможное для восстановления исторической справедливости и прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Конечно, этот праздник мы хотели бы отмечать в Крыму, на Родине крымских татар. Президент Украины неоднократно отмечал, что возвращение Крыма должно стать нашей национальной идеей, каждого украинца и крымского татарина, всего нашего государства и всего мира.

Поэтому мы убеждены, что золотая тамга на голубом знамени будут развеваться над Чатыр-Дагом и Ай-Петри, в Бахчисарае, Ялте и Севастополе. Крым – это Украина!", - говорится в сообщении.