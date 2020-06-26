Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года

Июль — время мечтателей, когда каждый способен будет обрести свое счастье. Главное — знать, где это счастье искать и чего не стоит делать, чтобы не спугнуть его.

Звездное небо в июле будет особенно активно. Главным событиям месяца станет коридор затмений. По словам астрологов, это будет время переосмысления своей жизни и исполнения желаний. В такой период важно осмысленно подходить к решениям, так как они способны отразится на жизни особенным образом.

Другими словами, шаблоны, негативные установки и стереотипы лучше вычеркнуть из своей жизни. А чтобы вам легче было идти к своей цели, эксперты приготовили список из 5 вещей, от которых нужно избавиться в июле 2020 года.

1. Желание нравиться всем. Заботясь о чужом мнении, люди превращаются в его заложников. Одним из самых трудно преодолимых препятствий на пути к счастью и свободе в июле станет обеспокоенность мнением окружающих о себе. Звезды настроены решительно, чего требуют и от людей, а значит, пора прекратить угождать всем, особенно ценой собственного счастья или счастья своих близких. Вместо это нужно выделить больше места радости, творчеству и духовному росту. Чем сильнее вы будете любить себя и ценить свое время, принимать свои недостатки и уважать свои достоинства, тем счастливее станете.

2. Тотальный контроль над жизнью. Многие люди живут с увесистым грузом — отчаянной потребностью контролировать каждый свой шаг. Конечно, определенность и порядок — важные вещи, но нет идеальной системы, которой бы подчинялась жизнь. На практике бесконечный контроль и планирование приводят лишь к тревоге и стрессу. Чтобы стать счастливее, нужно оставить немного места для импровизации, чудес и новых возможностей. Освобождение от четкого и ложного представления о том, какой должна быть жизнь, позволит приблизиться к свету, который ждет впереди. Не нужно контролировать этот мир, нужно лишь играть по правилам Вселенной.

3. Страхи и сомнения. Этим летом стоит стать смелее и взглянуть своим страхам в лицо. Многие люди на собственном опыте убедились в том, что они намного сильнее и выносливее, чем им казалось. Конечно, избавиться от страха раз и навсегда невозможно: это базовая эмоция. Но вы в силах ослабить его хватку. Ваша реакця на события зависит только от вас. Будьте честными с собой касательно того, кто вы есть, чего хотите и в чем нуждаетесь. В ваших силах сделать свою жизнь лучше.

4. Внешний негатив. Большая часть счастья — это выбор. Человек сам выбирает замечать красоту вокруг, жить с благодарностью, любить всем сердцем. Этот закон действует и в обратную сторону. Как только закроется коридор затмений (это произойдет 5 июля), постарайтесь стать хозяевами своих мыслей. Отбросьте прошлый негативный опыт, перестаньте рисовать неприятные сценарии в голове и осознайте, что ни обстоятельства, ни окружающие люди не могут нарушить ваше счастье. Вместо того, чтобы ждать, когда судьба сделает вас счастливее или когда мир придет к полной гармонии, сконцентрируйтесь на том, что вы можете предложить этому миру.

5. Пренебрежение к знакам свыше. Люди посланы в этот мир ради определенной миссии, и у каждого она своя. Высшие силы направляют подсказки, к которым очень важно прислушиваться, ведь они подсказывают самый верный путь к счастью. В этом месяце каждый может стать счастливее, если начнет следовать знакам свыше.

Никогда не поздно изменить свою жизнь, но летом это сделать гораздо проще. Разберите свои проблемы по полочкам, снизьте количество нагрузок, упростите свой режим дня, чтобы оставить место для более важных вещей. Но продолжайте идти дальше, избавляясь от груза, который мешает вам достичь благополучия и процветания. Не гонитесь за счастьем ради внешних наград, живите своей уникальной жизнью.