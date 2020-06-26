ВНО-2020: ответы на тесты по математике уже обнародованы

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы ВНО-2020 по математике. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

"Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе "ВНО-2020. Математика", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал" по математике состоится до 17 июля. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 17 июля.

"Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, советуем воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериям оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом", - отмечается в сообщении.

Как известно, в этом году более 150 тыс. абитуриентов приняли участие в ВНО по математике.