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Пятница, 26.06.2020
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COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта

COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - отметил Шмыгаль.

Он пояснил, что все будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

Что касается закрытия транспорта в Киеве, то, по словам Премьер-министра, решение тоже зависит от местных властей.

"Инициатором (закрытия общественного транспорта - ред.) должен стать киевский городской голова. Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и будем вводить карантин на государственном уровне", - пояснил Шмыгаль.

Как известно, 10 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случая COVID-19, за сутки - 1 109 новых случаев.

На сегодня в больницах первой волны насчитывается 23 тыс. коек, около 4 тыс. коек заняты больными коронавирусом.

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Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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