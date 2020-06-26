Швейцарский суд вынес приговор экс-депутату Мартыненко

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения.

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки". Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники, информированные о процессе.

По информации СМИ, Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания". Павлу Скаленко - 24 месяца тюрьмы.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах - таким образом отмывая средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии, отмечают журналисты.

"По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику - Павлу Скаленко - создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко", - говорится в сообщении.

СМИ информирует, что сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Еще в начале 2019 года украинские правоохранители обнародовали в суде документы, свидетельствующие о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что, по данным официального следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала "откаты" на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

В ответ защитники экс-депутата тогда заявили, что он такие документы в банк не подавал.

Николай Мартыненко на решения суда Швейцарии пока не отреагировал. По информации СМИ, его адвокаты в Швейцарии сообщили суду, что заявляют апелляцию на это решение.

Напомним, в украинском суде рассматривается дело о завладении экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко средствами предприятия "Энергоатом" при закупке оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS, а также завладении средствами госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".