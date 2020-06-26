В ВОЗ считают, что вторая волна COVID-19 может быть более смертоносной

Пока пандемия продолжается так, как и предполагали в ВОЗ, и по сценарию, похожему на Испанский грипп в начале 20-го века.

Миллионы людей могут умереть, если в мире случится вторая волна эпидемии коронавируса, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом в эфире итальянского телевидения заявила Раньери Гуэрра, помощница гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам, передает Громадське со ссылкой на CNN.

По ее словам, пока пандемия продолжается так, как и предполагали в ВОЗ, и по сценарию, похожему на Испанский грипп в начале 20-го века.

"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно восстановился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерли 50 миллионов человек", - сказала она.