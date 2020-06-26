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Иран согласен отдать Франции "черные ящики" самолета МАУ

Иран согласен отдать Франции "черные ящики" самолета МАУ
23:17 Пт, 26 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Иране решили передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию.

Иран согласился передать "черные ящики" сбитого в январе украинского самолета для расшифровки во Францию.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского Правительства и их коллег из других стран. Поскольку в марте мы уже слышали подобное обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом", - заявил Енин.

Заместитель министра добавил, что важно было найти способ, который обеспечит международное признание результатов экспертизы и следствия в целом.

"Вспомните опыт МН17 - Нидерланды, тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать любых сомнений в своей беспристрастности. Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, при участии лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования сбития украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции", - отметил Енин.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 граждан Украины - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Британии.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев к Франции, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако этого так и не было сделано.

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Франция, Иран, МАУ.

Автор:

Телеграф
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