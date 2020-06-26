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#KyivNotKiev: Facebook начал правильно писать название столицы Украины

#KyivNotKiev: Facebook начал правильно писать название столицы Украины
23:25 Пт, 26 Июнь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv.

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook официально перешла к использованию правильной транслитерации украинской столицы - Kyiv, а не Kiev.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Facebook официально перешел к использованию Kyiv. Об этом сегодня сообщили в ответ на запрос МИД. Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv - адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка. То же с чек-инами (отметками посещения мест). Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev", - отметил министр.

При этом Кулеба уточнил, что старые, уже выставленные в прошлом теги и отметки, еще существуют - их нельзя изменять "задним числом".

"Но самое главное, что отныне наша столица будет писаться правильно, и именно такое правильное написание Kyiv соцсеть будет подсказывать пользователям. Я благодарю Facebook за это решение. Столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не русского языка. Этот важный шаг поможет нам исправить #KyivNotKiev и в остальном киберпространстве", - подчеркнул глава МИД.

 
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Киев, Facebook.

Автор:

Телеграф
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