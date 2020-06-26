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Паводки на Западной Украине: Венгрия направит на помощь солдат батальона "Тиса"

Паводки на Западной Украине: Венгрия направит на помощь солдат батальона "Тиса"
23:43 Пт, 26 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook
Венгрия может отправить солдат батальона "Тиса" для помощи в Украину из-за сильных наводнений..

Венгрия готова привлечь Многонациональный инженерный батальон «Тиса» для преодоления последствий наводнений и паводков в западных областях Украины.

Об этом написал в Facebook министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

“Из-за погодных условий в некоторых частях Украины в последние дни возникли наводнения и паводки. Мы предложили свою помощь нашим соседям для успешной защиты и восстановления. Венгерские солдаты Многонационального технического батальона Тиса, который специализируется на выполнении задач после стихийных бедствий, готовы отправиться в указанное место, если этого потребуют украинские власти”, — написал Сиярто.

На его слова вскоре последовал ответ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал Венгрию “хорошим соседом”.

“Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сиярто так быстро откликнулся на украинском предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон ”Тиса" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и хорошие соседи. Работаем также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали", — сообщил дипломат.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе страны. Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

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Венгрия, Паводок.

Автор:

Телеграф
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