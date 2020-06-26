Коронакризис: Руководитель ПРООН предложил помощь Украине

Руководитель Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер планирует помочь Украине с преодолением коронакризиса.

Во время онлайн-встречи с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в пятницу, руководитель Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер лично предложил Украине поддержку своей организации для преодолении кризиса, вызванного COVID-19, и продолжения движения страны в направлении устойчивого развития.

Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.

Во время разговора Штайнер заверил Кулеба, что ПРООН готова выступить в роли "надежного стратегического советника и политического эксперта для правительства Украины по вопросам, касающихся перспектив развития страны при восстановлении после пандемии COVID-19", отметили в пресс-службе.

"ПРООН предлагает руководству Украины свой опыт по эффективному управлению в период кризиса. Кризис, вызванный COVID-19, угрожает здоровью украинцев, здоровью экономики Украины и потерей достижений в области устойчивого развития, которых страна уже достигла. Мы стремимся помочь вам защитить эти достижения и как можно быстрее перейти к этапу восстановления, который будет лучшим, экологичным и справедливым для всех украинцев", - сказал Штайнер.

Он также отметил готовность правительства Украины работать для достижения Целей устойчивого развития, и поздравил Украину с достижением прогресса в 15 из 17 ЦУР - Целей устойчивого развития.

Руководитель ПРООН также поблагодарил Кулебу за координацию работы по согласованию повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В свою очередь Кулеба отметил, что его Министерство высоко ценит то, что Украина стала одной из первых стран мира, которая получила такой уровень поддержки ПРООН в этот сложный период.

Обе стороны обсудили широкий спектр тем, в частности поддержку ПРООН Украины в реагировании на пандемию COVID-19, заинтересованность и стремление Украины вступить в Европейское зеленое соглашения и переход к зеленой экономике, прогресс страны в реализации цифровой трансформации в государственном управлении и предоставлении государственных услуг, а также план сделать цифровое управление реальностью для украинцев в рамках новаторской инициативы "Государство в смартфоне".

Штайнер также подчеркнул, что "пандемия COVID-19 ставит под угрозу ключевые элементы человеческого развития: доход, образование и здоровье, что приведет к отклонению с пути устойчивого развития, избранного многими странами, в том числе и Украиной", сообщает пресс-служба. Координатор также отметил, что ПРООН работает над тем, чтобы обеспечить устойчивое и эффективное восстановление стран после того, как кризис, вызванный COVID-19, пойдет на спад.

Штайнер заверил Кулебу в готовности ПРООН в дальнейшем поддерживать усилия Украины для превращения в современную и процветающую державу, достижения ЦУР, удовлетворение потребностей общин, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, и выполнение обязательств страны по международным конвенциям, протоколам, стандартам и соглашениям в области прав человека - в соответствии с определенными направлениями реформирования в Украине и национальными приоритетами.