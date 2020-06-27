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Паводки на Западной Украине: в спасательных операциях задействованы 1,5 тысячи человек

Паводки на Западной Украине: в спасательных операциях задействованы 1,5 тысячи человек
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ
Более 1.5 тыс спасателей и нацгвардейцев участвуют в спасательных операциях на западе Украины.

На сегодня в спасательных операциях из-за стихии на западе Украины задействовано около 1,5 тыс. нацгвардейцев и спасателей. 

Об этом в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент Укринформа.

"Мы бросили всю технику, которую возможно. Работает примерно шесть единиц нашей техники - от санитарных вертолётов до вертолётов, которые возят грузы и людей, транспортный самолёт, горноспасательная рота Нацгвардии", - отметил Аваков.

Также, по его словам, в Галицком районе по спецпроцедуре была эвакуирована больница, которая принимала больных на COVID 19.

"Девять больных пришлось эвакуировать по специальной процедуре в Ивано-Франковск", - подчеркнул он.

Министр высказал предположение, что острая фаза спасательной операции продлится около 10 дней.

"10 дней, я думаю, будет идти острая фаза ликвидации последствий", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 23 июня в западных регионах страны из-за сильных дождей начались сильные паводки. Разрушено сотни километров автодорог, десятки мостов и километры береговых укреплений, отселены сотни человек.

По его словам министра внутренних дел, Украина столкнулась с гораздо более серьезным ущербом, чем это было при аналогичных природных катаклизмах в 1998 и 2008 годах.

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ГСЧС, Паводок.

Автор:

Телеграф
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