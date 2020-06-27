В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°

В субботу, 27 июня, в Украине преимущественно без осадков, днем ​​от 18 до 31° тепла.

"27 июня в Украине без осадков, только в западных, днем и в северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 26-31°, в западных областях местами 23 -25°, в Карпатах ночью 12-17°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что в результате пропуска высокого паводка через Днестровское водохранилище 27-30 июня сохраняются частичные затопления в г. Могилев-Подольский и в прилегающих к Днестру населенных пунктах Винницкой области; в нижнем течении Днестра на Одесчине возможно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах - с. Яськи и г. Беляевка (Беляевского района), отдельных участков автомобильной дороги Одесса-Рени. 27-29 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 27 июня без осадков. Температура ночью 17-19°, днем около 30°. В Киевской области также сухо и жарко - температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

28 июня в западных, днем и в северных и местами центральных областях Украины, 29 июня на Левобережье, днем местами и в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, на юге до 34°.

В Киеве и столичном регионе 28 июня кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 29 июня без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

30 июня на большей части территории Украины дожди. 1 июля местами в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, на юге 17-23°; днем в западных и северных областях 23-29°, на остальной территории 26-32°.

В Киеве и Киевской области 30 июня умеренный, 1 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

2 июля в западных, местами северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, днем 26-32°,

2 июля в западных, 3-6 июля и в северных и Винницкой областях понижение температуры до 22-28°; на юге страны ночью 17-23°, днем 30-36°.