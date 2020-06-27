У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Имя Александр – одно из наиболее распространенных в нашей стране мужских имен. Произошло данное имя от древнегреческого Александрос и состоит из двух частей – "алекс", что означает "защищать" и "андрос" – "мужчина", "человек".

Имя Александр носили многие великие люди – Александр Невский, Александр Македонский. Тайна имени скрывает сильную и целеустремленную личность. Характер его властный, упорный, он всегда готов повести за собой людей. У него творческая натура и оригинальный подход ко многим вещам.

С одной стороны он общительный, остроумный и решительный, но внутри чувственный и очень ранимый. Не терпит психологического давления. Саша, родившийся зимой, может обладать чертами неуравновешенности. Появившийся на свет осенью более спокойный, но не лишен определенной неорганизованности. Весенний – творческая натура, имеет талант к письму и музыке.

Александр с детства увлекается спортом. Поэтому ребенка лучше с малых лет отдать в какую-либо секцию. Также ему нравятся приключенческие романы, авантюры. В учебной деятельности он может отставать, но книги об оружии и истории становятся его увлечениями. Склеивание моделей самолетов или машин также приносит большое удовольствие для Саши. Став старше, он отдает предпочтение реальным автомобилям.

Александр обладает лидерскими качествами. Может умело руководить любой фирмой или предприятием. Также он ответственно относится к любой работе и выполняет ее добросовестно. Может выбрать профессию строителя, врача, летчика. В любой деятельности он реализует себя и добьется успеха.

Александр часто страдает от болезней легких, поэтому ему не рекомендуется курить. Чаще всего его преследуют воспаление легких и бронхит. Немалый вред здоровью наносит алкоголь. Проблемы в семье или на работе делают его более чувствительным и сентиментальным. Поэтому в течение жизни может нажить себе психические или нервные расстройства. Также он склонен получать травмы – ушибы, переломы, вывихи и т.д.

Еще одно уязвимое место Саши – желудочно-кишечный тракт. Часто его преследуют желудочные заболевания, поэтому с детства необходимо уделять внимание питанию ребенка.

Александр – сильный и целеустремленный, поэтому женщина должна соответствовать ему. Его жена обязана быть сильной, но немного слабее его самого. В семье он считает себя главным. Все родные и близкие должны беспрекословно подчиняться ему, в том числе и жена. Если он получает желанное, то его заботе и любви нет предела. В браке никогда не изменяет. Всю жизнь он старается для благополучия и процветания семьи. От жены ждет такого же отношения. С Александром семейное счастье необходимо строить, основываясь на обоюдном доверии и любви.

Поздравления

Александр — победитель,

Дум народных повелитель!

Ты — серьезный, волевой,

Не заносчивый, простой!

Ум твой острый, как клинок,

Получай наш поздравок!

А еще, чтоб жил в достатке,

Чтобы было все в порядке:

И в семье, и на работе,

На машине, в самолете!

Будь красивый и здоровый,

Александр чернобровый!

С Днем ангела, Саша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Дорогой наш Александр! Желаем тебе полностью оправдать значение своего великого имени, и быть — защитником, вождем, руководителем, смелым, сильным и храбрым человеком. Желаем добиться огромного успеха и в работе, и в личной жизни в целом. Пускай тебе, всегда соблаговолит удача, а в делах помогает хорошее настроение.

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

Александра поздравляю,

Жить желаю без забот,

В жизни добрая удача

Рядом пусть с тобой идет.

Александр, значит защитник,

Для родных ты будь щитом,

Я желаю, в личной жизни

Счастье било, чтоб ключом.

Чтоб стоял ты крепко в буре,

Гроз и шторма не боялся,

Чтоб на жизненных фронта

Ты победы добивался.

Поздравляю, Александр,

И желаю быть здоровым,

Увенчает пусть судьба

Венчиком тебя лавровым.

Верь всегда в свою удачу,

Сильным и отважным будь,

Хватит мужества, удачи,

Чтоб осилить главный путь.

Чувство пусть согреет сердце,

Вера пусть ведет вперед,

Пусть в работе, в жизни личной

Непременно повезет.

Дорогой Саша, я тебя поздравляю от всего сердца и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.